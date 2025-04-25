وقال شيمشك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أمس الخميس، عقب اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على هامش زيارته الرسمية إلى واشنطن، إن "تركيا عازمة على تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما يشمل التجارة والاستثمار والدفاع والفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وذلك تحت قيادة الرئيسين أردوغان وترمب".

وأشار الوزير التركي إلى وجود "إمكانات هائلة للتعاون بين البلدين"، مؤكداً أنها يمكن أن تعود بمنافع كبيرة على الجانبين.

وأضاف: "نتطلع إلى تطوير هذا الزخم المشترك من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وضمان التقدم التكنولوجي، والاستثمار في السلام والأمن الإقليميين".

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور على منصة إكس، إنه "سعيد بإجراء مباحثات عميقة وواسعة مع الوزير شيمشك، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا".

وأوضح بيسنت أن اللقاء تطرق إلى فرص التعاون المشترك في إطار أولويات إدارة الرئيس ترمب في الشرق الأوسط، إلى جانب الملف الروسي-الأوكراني.

كما أشار الوزير الأمريكي في منشوره إلى أنه أكد خلال الاجتماع مع نظيره التركي التزام إدارة ترمب مواصلة حملة "الضغط القصوى" على إيران.