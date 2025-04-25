تركيا
1 دقيقة قراءة
شيمشك: عازمون على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في جميع المجالات
أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عزم بلاده على تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، من التجارة والاستثمار إلى الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.
شيمشك: عازمون على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في جميع المجالات
وزير المالية التركي يلتقي نظيره الأمريكي بواشنطن / AA
25 أبريل 2025

وقال شيمشك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أمس الخميس، عقب اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على هامش زيارته الرسمية إلى واشنطن، إن "تركيا عازمة على تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما يشمل التجارة والاستثمار والدفاع والفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وذلك تحت قيادة الرئيسين أردوغان وترمب".

وأشار الوزير التركي إلى وجود "إمكانات هائلة للتعاون بين البلدين"، مؤكداً أنها يمكن أن تعود بمنافع كبيرة على الجانبين.  

وأضاف: "نتطلع إلى تطوير هذا الزخم المشترك من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وضمان التقدم التكنولوجي، والاستثمار في السلام والأمن الإقليميين".

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور على منصة إكس، إنه "سعيد بإجراء مباحثات عميقة وواسعة مع الوزير شيمشك، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا".

وأوضح بيسنت أن اللقاء تطرق إلى فرص التعاون المشترك في إطار أولويات إدارة الرئيس ترمب في الشرق الأوسط، إلى جانب الملف الروسي-الأوكراني.

كما أشار الوزير الأمريكي في منشوره إلى أنه أكد خلال الاجتماع مع نظيره التركي التزام إدارة ترمب مواصلة حملة "الضغط القصوى" على إيران.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us