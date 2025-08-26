وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل حرمون (التسمية الإسرائيلية لجبل الشيخ) وفي المنطقة الأمنية اللازمة لحماية مجتمعات الجولان والجليل من تهديدات الجانب السوري"، مضيفاً أن ذلك "يمثل الدرس الأبرز المستفاد من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، وفق تعبيره.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب "ستواصل أيضاً حماية الدروز في سوريا"، في تبرير متكرر للتوغلات العسكرية داخل الأراضي السورية.

وتُقابَل هذه المزاعم بتأكيدات متكررة من دمشق أن الدروز "مكوِّن أصيل من الشعب السوري"، وأن حمايتهم مسؤولية الدولة السورية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولون آخرون قد جدّدوا رفضهم انتهاكات إسرائيل وسياساتها التوسعية.

يأتي تصريح كاتس بعد يوم من دعوة وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لحماية سيادة سوريا، إثر سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تل باط الورد في سفح جبل الشيخ بريف دمشق.