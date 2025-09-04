سياسة
1 دقيقة قراءة
إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا تسريع البت بشرعية الرسوم الجمركية
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، من المحكمة العليا البت بصورة عاجلة بشأن رسومها الجمركية المشددة بعدما قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها، معتبرة أن هذا الحكم "أضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية".
إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا تسريع البت بشرعية الرسوم الجمركية
إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة عاجلة في مسألة الرسوم الجمركية / AP
4 سبتمبر 2025

وقال المستشار القانوني للإدارة، جون ساور، في التماس للمحكمة العليا، إن "التسريع في النظر بالقضية ضروري نظراً إلى الأهمية الكبرى للتأكيد السريع على كامل قانونية رسوم الرئيس"، مطالباً المحكمة باتخاذ قرار بحلول 10 سبتمبر/أيلول حول ما إذا كانت ستنظر في الملف، وعقد الجلسات في حال القبول بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي الالتماس بعد قرار محكمة الاستئناف التي رأت أن الرئيس تجاوز سلطاته في استخدام الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وأوضح القضاة أن القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ، "لكن أياً من هذه الصلاحيات لا يتضمن صراحة فرض رسوم جمركية أو ضرائب".

ومع ذلك، سمح القرار ببقاء الرسوم سارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول لإتاحة الوقت أمام الأطراف لإحالة الملف إلى المحكمة العليا.

اختيارات المحرر

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترمب رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة ومنافسيها، مع تعرفات متفاوتة تبعاً للدول والمنتجات. كما لجأ إلى سلطاته لفرض رسوم إضافية على المكسيك وكندا والصين، مبرراً ذلك بمواجهة تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us