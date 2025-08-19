تركيا
أمينة أردوغان في أول منشور لها على منصة "نيكست سوسيال": سنبني المستقبل بقيمنا المشتركة
أعلنت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بدء استخدامها منصة "نيكست سوسيال" المحلية للتواصل الاجتماعي، واستهلت عقيلة الرئيس التركي مشاركاتها بمنشور افتتحته بعبارة: "مرحباً من نيكست سوسيال".
أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
منذ 15 ساعات

وقالت السيدة الأولى في تركيا في منشورها الأول على حسابها بمنصة "نيكست سوسيال" (NSosyal): "أشعر بحماسة كبيرة لوجودي في شبكتنا الاجتماعية المحلية والوطنية والمستقلة، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إهداء أمتنا هذا الفخر”.

وأضافت عقيلة الرئيس التركي: “في فضائنا الرقمي الآمن الخاص بنا، سنتشارك الأفكار ونبدع معاً، ونبني المستقبل مسترشدين بقيمنا المشتركة”، وتابعت: “نحن على استعداد لرحلة جديدة مع نيكست سوسيال".

كما أرفقت أمينة أردوغان منشورها بعبارة "لننطلق".

و"نيكست سوسيال" منصة تركية للتواصل الاجتماعي، أطلقها مؤخراً سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة مهرجان "تكنوفيست" ورئيس مجلس أمناء فريق "تركيا للتكنولوجيا".

وخلال وقت قصير من إطلاقها، تخطت "نيكست سوسيال" حاجز مليون مستخدم.

وتوفّر المنصة لمستخدميها بيئة يمكنهم من خلالها التعبير بحرية عن أفكارهم، فيما تقوم وظيفتها الأساسية على مشاركة المحتوى المتعلق بالأخبار والتكنولوجيا والحياة اليومية والأحداث الجارية.

وتمتاز "نيكست سوسيال" ببنية خالية من المعلومات المضللة، والشتائم، والحسابات الوهمية، والخوارزميات الموجّهة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين، خصوصا مع إدماج تقنيات الذكاء الصناعي فيها.

مصدر:TRT Arabi
