ووفقاً لما نقلته شبكة "سي إن إن"، أصدرت قاضية محكمة مقاطعة بوسطن، أليسون بوروز، الأربعاء، حكماً مفصلاً من 84 صفحة في الدعوى التي أقامتها جامعة هارفارد وعدد من موظفيها ضد قرار إدارة ترمب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في مايو/أيار الماضي تجميد تمويل فيدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار كان مخصصاً لهارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود حكومية أخرى تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، بدعوى تقاعس الجامعة عن اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة معاداة السامية.

ورأت القاضية بوروز أن قرار التجميد يمثل انتهاكاً للحق الدستوري في حرية التعبير، وأمرت بإعادة توجيه الأموال إلى الجامعة.

وأضافت أن الوثائق الرسمية تشير إلى أن القرار اتُّخذ بدوافع سياسية وآيديولوجية، معتبرة أن إدارة ترمب استخدمت قضية معاداة السامية "غطاءً" لمهاجمة جامعة هارفارد، التي تُعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة.