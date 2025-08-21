وبحسب تقارير إعلامية، يواجه المشروع معارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تعارضان استمرار عمل القوة المنتشرة منذ عام 1978 على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وينص مشروع القرار على تمديد ولاية اليونيفيل مع تضمين فقرة يؤكد فيها المجلس "عزمه على العمل من أجل انسحاب" القوة الأممية، بحيث تتحمل الحكومة اللبنانية وحدها مسؤولية حفظ الأمن في جنوب البلاد.

ومن المقرر أن يُعرض المشروع للتصويت في 25 أغسطس/آب الجاري، أي قبل أيام من انتهاء ولاية البعثة الحالية بنهاية الشهر.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ديوداتو أباغنارا، الثلاثاء، تمسّك بلاده ببقاء قوات حفظ السلام الدولية "بالمدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701"، مشدّداً على ضرورة استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ويأتي هذا الموقف رداً على طلب إسرائيلي بإنهاء مهمة البعثة.

في المقابل، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه رسالة إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو، دعا فيها إلى إنهاء عمل القوة الدولية، زاعماً أن تقاريرها المقدمة إلى مجلس الأمن "تعكس صورة غير صحيحة عن الواقع".

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن تل أبيب وواشنطن اقترحتا إما إنهاء عمل بعثة اليونيفيل بالكامل، وإما تمديداً محدوداً يتضمن انسحاباً تدريجياً بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

ورغم تمسّك الحكومة اللبنانية ببقاء القوة الأممية، فإن البعثة واجهت خلال السنوات الماضية اعتداءات متكررة من بعض سكان بلدات جنوبية، احتجاجاً على دخولها إلى أملاك خاصة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني.

ويبرر الأهالي هذه الاعتراضات بأن "اليونيفيل تتجاوز نطاق صلاحياتها"، مؤكدين أن تسيير دورياتها يجب أن يتم حصرياً بمرافقة الجيش.

تمديد مشروط

اعتبر المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لوكالة الأناضول، أن التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بات "شبه محسوم" وبموافقة أمريكية، لكنه قد يكون الأخير.

وأوضح دياب أن واشنطن وضعت هذه المرة شروطاً واضحة، أبرزها وقف الاعتداءات على عناصر القوة الدولية، وضمان حرية حركتها، وتمكينها من تنفيذ مهامها من دون عرقلة، إلى جانب منحها حق الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون خاضعة لمراقبة دقيقة، وإذا سُجّل أي اعتداء أو عرقلة لمهام اليونيفيل، فقد تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها.

وشدّد دياب على أن التمديد أصبح أمراً واقعاً، لكنه جرى وفق ضوابط أمريكية صارمة، لافتاً إلى أن الدول المشاركة في اليونيفيل لا يمكنها تحمّل مسؤولية التمديد منفردة من دون موافقة واشنطن، التي توفر الغطاءين الأمني والسياسي للقوة، وتحول دون تعرضها لاعتداءات، سواء من الجانب الإسرائيلي أم اللبناني.

كما أضاف أن العامل الحاسم الآخر يتمثل في كون الولايات المتحدة الممول الأكبر لليونيفيل، إذ تسهم بنحو نصف مليار دولار في ميزانيتها السنوية.