جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال حفل أقيم بمجمع لشركة أسيلسان التركية بالعاصمة أنقرة، لتسليم منظومة "القبة الفولاذية" للجيش وافتتاح مصانع جديدة.

وذكر أردوغان أن الصراعات الساخنة التي حدثت في محيط تركيا خلال السنوات الأخيرة، أظهرت مدى أهمية أنظمة الدفاع الجوي والرادار، وأكد أن هذه الأمور لا يمكن أن تترك للصدفة، لأن "أي دولة لا تطور بنفسها راداراتها وأنظمتها الدفاعية الجوية لا يمكنها النظر إلى مستقبلها بأمان أمام تحدياتها الأمنية وخاصة في منطقتنا".

وشدد أردوغان على أن "تركيا خلال الـ50 عاما المقبلة ستصبح دولة لا تلبي احتياجاتها بنفسها فحسب، بل توجه العالم بتقنياتها".

وأردف الرئيس التركي: "سوف نرتقي إلى دور أعلى في مجال الدفاع الجوي بفضل منظومة القبة الفولاذية"، وتابع: "نعمل على إتاحة استخدام أنظمة صناعاتنا الدفاعية لأصدقائنا وحلفائنا". ومنظومة “القبة الفولاذية” هي منظومة الدفاع الجوي التي طورتها شركة أسيلسان التركية.

في السياق، أشار الرئيس أردوغان، إلى أن شهر أغسطس/ آب، له خصوصيته لدى الشعب التركي، حيث أن العديد من الانتصارات الكبيرة الحاسمة مثل معركة ملاذكرد، ومعركة جالديران، ومعركة موهاج، والهجوم الكبير، قد تحققت في هذا الشهر.

وقال أردوغان إن "أسبوع النصر" في تركيا شهد فخرا آخر يتمثل في 3 خطوات ستعزز قوة الجيش التركي وترتقي بالصناعات الدفاعية التركية لمستويات أعلى، وأوضح أن الخطوة الأولى هي تسليم منظومة القبة الفولاذية، والثانية افتتاح 14 منشأة تابعة لشركة أسيلسان، والثالثة وضع حجر أساس قاعدة "أوغول بي" للتكنولوجيا.