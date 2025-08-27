تركيا
أردوغان: تركيا سترتقي إلى دور أعلى في مجال الدفاع الجوي بفضل منظومة "القبة الفولاذية"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده سترتقي إلى دور أعلى في مجال الدفاع الجوي بفضل منظومة "القبة الفولاذية"، موضحا أن تركيا تعمل "على إتاحة استخدام أنظمة صناعاتنا الدفاعية لأصدقائنا وحلفائنا".
الرئيس أردوغان خلال حفل أقيم بمجمع لشركة أسيلسان التركية بالعاصمة أنقرة / AA
27 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال حفل أقيم بمجمع لشركة أسيلسان التركية بالعاصمة أنقرة، لتسليم منظومة "القبة الفولاذية" للجيش وافتتاح مصانع جديدة.

وذكر أردوغان أن الصراعات الساخنة التي حدثت في محيط تركيا خلال السنوات الأخيرة، أظهرت مدى أهمية أنظمة الدفاع الجوي والرادار، وأكد أن هذه الأمور لا يمكن أن تترك للصدفة، لأن "أي دولة لا تطور بنفسها راداراتها وأنظمتها الدفاعية الجوية لا يمكنها النظر إلى مستقبلها بأمان أمام تحدياتها الأمنية وخاصة في منطقتنا".

وشدد أردوغان على أن "تركيا خلال الـ50 عاما المقبلة ستصبح دولة لا تلبي احتياجاتها بنفسها فحسب، بل توجه العالم بتقنياتها".

وأردف الرئيس التركي: "سوف نرتقي إلى دور أعلى في مجال الدفاع الجوي بفضل منظومة القبة الفولاذية"، وتابع: "نعمل على إتاحة استخدام أنظمة صناعاتنا الدفاعية لأصدقائنا وحلفائنا". ومنظومة “القبة الفولاذية” هي منظومة الدفاع الجوي التي طورتها شركة أسيلسان التركية.

في السياق، أشار الرئيس أردوغان، إلى أن شهر أغسطس/ آب، له خصوصيته لدى الشعب التركي، حيث أن العديد من الانتصارات الكبيرة الحاسمة مثل معركة ملاذكرد، ومعركة جالديران، ومعركة موهاج، والهجوم الكبير، قد تحققت في هذا الشهر.

وقال أردوغان إن "أسبوع النصر" في تركيا شهد فخرا آخر يتمثل في 3 خطوات ستعزز قوة الجيش التركي وترتقي بالصناعات الدفاعية التركية لمستويات أعلى، وأوضح أن الخطوة الأولى هي تسليم منظومة القبة الفولاذية، والثانية افتتاح 14 منشأة تابعة لشركة أسيلسان، والثالثة وضع حجر أساس قاعدة "أوغول بي" للتكنولوجيا.

وشدد أردوغان، على أن هذا اليوم التاريخي يمثل مرحلة جديدة لمسيرة استقلال وعرق جبين وعزيمة إصرار أمة برمتها وليس فقط لشركة أسيلسان وحدها.

وأشار الرئيس التركي إلى تسليم القوات المسلحة التركية منظومة "القبة الفولاذية" التي تتكون من 47 مركبة، وتبلغ قيمتها 460 مليون دولار، “ما يبعث الثقة في نفوس الأصدقاء والخوف في نفوس الأعداء”.

ولفت الرئيس التركي إلى وضع حجر أساس لإنشاء قاعدة "أوغول بي" التكنولوجية بقيمة استثمارية 1.5 مليار دولار، وأوضح أن القاعدة التكنولوجية تعد أكبر استثمار في دفعة واحدة بتاريخ تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

في سياق ذلك، شدد الرئيس التركي على أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية تجاوزت في عام 2024 الـ7 مليارات دولار، وأنها تمضي في مسار جيد للغاية خلال العام الجاري.

وذكر أردوغان أن صادرات الدفاع والطيران في يوليو/تموز الماضي، بلغت 989.6 ملايين دولار، بزيادة 128.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأوضح أن إجمالي صادرات القطاع في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/تموز الماضيين، ارتفع بنسبة 38.6%، أو ما يعادل 4 مليارات و591 مليون دولار.

وتابع الرئيس التركي: "بالنظر إلى الزخم الذي حققناه، أعتقد أننا سنصل إلى مستوى 20 مليار دولار في غضون بضعة أعوام بعون الله"، وأردف: "لكي ننتصر في حرب الاستقلال الاقتصادية أيضًا، يجب علينا كدولة أن نطور منتجات ذات القيمة المضافة العالية ونصدرها إلى العالم".

مصدر:TRT Arabi
