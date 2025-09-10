وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في تدوينة على منصة "إكس" إن المجال الجوي للبلاد تعرض لانتهاكات غير مسبوقة، مشيرة إلى تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور بالتعاون مع القوات الحليفة، ورصد عشرات الأجسام عبر الرادار وتحييد تلك التي تشكل تهديداً، مضيفة أن فِرَق الأمن تواصل البحث عن حطام المسيرات التي جرى إسقاطها.

وعثرت فرق الشرطة في قرية "تشوزنوكا" بمحافظة لوبلين على حطام إحدى الطائرات، بينما أعلنت السلطات عن إغلاق مؤقت لمطارات وارسو وشوبان، وارسو-مودلين، لوبلين، وريشوف-ياسيونكا كإجراء احترازي.

كما شوهد جنود بولنديون يقومون بدوريات في شوارع بلدية ويريكي بعد أن أصابَت طائرة مسيّرة أو جسم مشابه مبنى سكنياً، وفقاً للسلطات المحلية.

ولاحقاً من اليوم، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" التصدي لأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي البولندي مساء الثلاثاء.

وفي تدوينة على منصة "إكس" قالت متحدثة "الناتو" أليسون هارت، إن مسيرات عديدة دخلت الأجواء البولندية طيلة الليلة الماضية.

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لبولندا و"الناتو"، تصدت معاً للطائرات المسيرة، دون أن تذكر مصدرها أو نجاحها في اعتراضها من عدمه. وأشارت إلى أن أمين عام "الناتو" مارك روته، على اتصال مباشر مع القيادة البولندية، وأن الحلف يجري "مشاورات وثيقة" مع القيادة البولندية حول الحادثة.

تحرك بولندي

واستدعت بولندا الأربعاء القائم بالأعمال الروسي، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية في موسكو، بعدما أعلنت وارسو إسقاط مسيّرات انتهكت مجالها الجوي خلال الليل.

وقال القائم بالأعمال الروسي الموقت في بولندا أندري أورداش للوكالة إنه استُدعي إلى وزارة الخارجية، مضيفاً أن وارسو لم تقدم بعد أدلة على أن الطائرات المسيّرة التي أسقطت ليل الثلاثاء الأربعاء أتت من روسيا.

المادة 4 من معاهدة الناتو

ووصف الرئيس البولندي كارول ناوروكي "انتهاك" المسيرات الروسية لأجواء بلاده، بأنه "لحظة غير مسبوقة في تاريخ الناتو"، وقال في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه على تواصل دائم مع رؤساء الدول الحليفة والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وأضاف ناوروكي أن إمكانية تفعيل المادة الرابعة من معاهدة شمال الأطلسي (الناتو) مطروحة على جدول الأعمال.

وتتيح المادة الرابعة لأي دولة عضو في الناتو طلب التشاور مع الحلفاء، في حال استشعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها معرض للتهديد.