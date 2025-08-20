ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية لم تسمها أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً على مقترح الوسطاء، الذي أعلنته حركة حماس قبولها الاثنين الماضي، مؤكدة أن القاهرة تبذل جهوداً لحث تل أبيب على التعاطي بشكل إيجابي مع المبادرة.

ويتضمن المقترح وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يشهد تبادل الأسرى وإعادة التموضع الإسرائيلي داخل القطاع، مع تكثيف دخول المساعدات الإنسانية، وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد، الثلاثاء، على أن سياسة إسرائيل "لم تتغير"، مؤكداً أن أي اتفاق مشروط بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقاً لمبادئ "الكابينت" لإنهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، موقف بلاده "الثابت والرافض" لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.