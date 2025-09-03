وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب محمد جمال عمر مدني (25 عاماً) استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.

وذكر شهود عيان أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلاً، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدمت خلالها القوات الرصاص الحي والمعدني، وأصيب خلالها فلسطيني واحد على الأقل بجروح، وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال انسحب لاحقاً من المخيم بعد اعتقال شاب.

وفي الخليل، أفاد مدير أوقاف بلدة دورا، ساهر الدراويش، بأن جيش الاحتلال هدم مئذنة مسجد قيد الإنشاء بدعوى "البناء دون ترخيص" في منطقة مصنفة (ج)، وفق اتفاقية "أوسلو 2". وأشار إلى أن المسجد قائم منذ سنوات، فيما بدأ العمل في المئذنة قبل نحو عام.

كما هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في بلدة الخضر جنوب الخليل بذات الذريعة، بحسب شهود عيان. وتشير منظمات محلية ودولية إلى أن الحصول على تصاريح بناء في المناطق "ج" يعد أمراً شبه مستحيل للفلسطينيين.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة 3 مناطق: "ألف" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "باء" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "جيم" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.