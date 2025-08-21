وأوضح زيلينسكي في تصريحات صحفية أن كييف ستجري اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لفهم نوع الضمانات الأمنية التي يرغب حلفاء أوكرانيا في تقديمها لدعم عملية السلام المحتملة.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن المحادثات قد تُجرى بصيغة ثلاثية تجمعه مع بوتين، وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، موضحاً أنهم يهدفون إلى عقد هذا الاجتماع خلال 7 إلى 10 أيام بعد التوصل إلى تفاهم حول الضمانات الأمنية.
وأضاف زيلينسكي أن تركيا أبدت استعدادها لتأمين منطقة البحر الأسود، في ظل انفتاح ترمب على دعم هذه الضمانات، وجدد تأكيده استعداد أوكرانيا لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا، لكنه أشار إلى أنه إذا لم يكن الروس مستعدين، فيجب على الولايات المتحدة تقديم رد قوي.
والاثنين، شهد البيت الأبيض مباحثات جمعت ترمب مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.
وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد قمة سابقة جمعت ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة بولاية ألاسكا الأمريكية، إذ بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.
وعقب لقائه بالقادة الأوروبيين، قال ترمب إن اجتماعه معهم سار بشكل "جيد للغاية"، وإنه بدأ التحضيرات لقمة ثلاثية سيشارك فيها إلى جانب نظيره الروسي والأوكراني.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.