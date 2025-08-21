وأوضح زيلينسكي في تصريحات صحفية أن كييف ستجري اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لفهم نوع الضمانات الأمنية التي يرغب حلفاء أوكرانيا في تقديمها لدعم عملية السلام المحتملة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن المحادثات قد تُجرى بصيغة ثلاثية تجمعه مع بوتين، وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، موضحاً أنهم يهدفون إلى عقد هذا الاجتماع خلال 7 إلى 10 أيام بعد التوصل إلى تفاهم حول الضمانات الأمنية.

وأضاف زيلينسكي أن تركيا أبدت استعدادها لتأمين منطقة البحر الأسود، في ظل انفتاح ترمب على دعم هذه الضمانات، وجدد تأكيده استعداد أوكرانيا لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا، لكنه أشار إلى أنه إذا لم يكن الروس مستعدين، فيجب على الولايات المتحدة تقديم رد قوي.

والاثنين، شهد البيت الأبيض مباحثات جمعت ترمب مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.