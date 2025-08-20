وخلال كلمة له في فاعلية بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية بالعاصمة طهران، أوضح نصير زاده أن الصواريخ التي استُخدمت خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً كانت من إنتاج وزارة الدفاع قبل عدة أعوام، مشيراً إلى أن "الصواريخ الجديدة تتمتع بقدرات متفوقة مقارنة بما سبق".

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده ستستخدم هذه الصواريخ في حال أقدمت إسرائيل على شن هجوم جديد ضدها.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.