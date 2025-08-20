سياسة
"تُستخدم في حال هجوم إسرائيل".. إيران تكشف عن صواريخ جديدة بقدرات متطورة
أعلن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في إنتاج صواريخ جديدة بقدرات متطورة، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.
20 أغسطس 2025

وخلال كلمة له في فاعلية بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية بالعاصمة طهران، أوضح نصير زاده أن الصواريخ التي استُخدمت خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً كانت من إنتاج وزارة الدفاع قبل عدة أعوام، مشيراً إلى أن "الصواريخ الجديدة تتمتع بقدرات متفوقة مقارنة بما سبق".

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده ستستخدم هذه الصواريخ في حال أقدمت إسرائيل على شن هجوم جديد ضدها.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 من الشهر ذاته هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادّعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردّت طهران بقصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن بعد يومين وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتُعَدّ إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، كما تواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراضٍ بسوريا ولبنان.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
