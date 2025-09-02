سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط رفض دولي.. حميدتي يؤدي اليمين رئيساً لمجلس رئاسي لحكومة موازية في السودان
أدى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، مساء السبت، اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الرئاسي لحكومة موازية أعلن عن تشكيلها الشهر الماضي، في خطوة لاقت رفضاً أممياً.
وسط رفض دولي.. حميدتي يؤدي اليمين رئيساً لمجلس رئاسي لحكومة موازية في السودان
حميدتي يؤدي اليمين رئيسا لمجلس رئاسي لحكومة موازية بالسودان / وسائل التواصل الاجتماعي
2 سبتمبر 2025

وأفاد ما يُعرف بـ"تحالف السودان التأسيسي"، عبر منشور عبر منصة فيسبوك، أن حميدتي أدى اليمين رئيساً للمجلس الرئاسي لجمهورية السودان، بينما أدى رئيس الحركة الشعبية–شمال، عبد العزيز الحلو اليمين نائباً له، إلى جانب 13 عضواً آخرين، من بينهم الهادي إدريس والطاهر حجر، وهما عضوان سابقان في مجلس السيادة الانتقالي.

وجرت مراسم أداء اليمين في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وكانت قوات الدعم السريع، إلى جانب قوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي من العاصمة الكينية نيروبي، عن تأسيس "تحالف السودان التأسيسي"، ووقعت ميثاقاً سياسياً لتشكيل حكومة موازية للسلطات القائمة في السودان.

وإثر إعلان تشكيل تحالف "تأسيس" في اجتماعات نيروبي، استدعى السودان سفيره هناك كمال جبارة، احتجاجاً على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من الدعم السريع، بهدف إقامة "حكومة موازية". بينما قالت كينيا، إن استضافتها لتلك الاجتماعات "تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

اختيارات المحرر

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف تشكيل "حكومة تأسيس"، من مجلس رئاسي يضم 15 عضواً برئاسة حميدتي، وتسمية محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء. كما سبقت ذلك خطوة في مطلع الشهر ذاته بتشكيل هيئة قيادية للتحالف برئاسة حميدتي ونائبه عبد العزيز الحلو.

هذه التطورات جاءت وسط رفض دولي متصاعد، إذ أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في 13 أغسطس/آب الجاري، عن "قلقهم البالغ إزاء تشكيل قوات الدعم السريع سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها"، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل "تهديداً مباشراً لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتنذر بتفاقم الصراع الداخلي وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلاً".

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us