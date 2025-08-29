سياسة
2 دقيقة قراءة
زيلينسكي يطالب أوروبا بضمانات أمنية واضحة.. وواشنطن توافق على بيع كييف صواريخ كروز
أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة من القادة الأوروبيين أمس الخميس بأهمية وضع صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا بعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب.
زيلينسكي يطالب أوروبا بضمانات أمنية واضحة.. وواشنطن توافق على بيع كييف صواريخ كروز
زيلينسكي يطالب أوروبا بصياغة واضحة للضمانات الأمنية / AFP
29 أغسطس 2025

وقال زيلينسكي في اجتماع افتراضي مع عدد من القادة الأوروبيين، إن أوكرانيا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتمّ فقط بمواصلة الحرب.

وشدّد زيلينسكي على أن أوكرانيا بحاجة إلى أساس متين للضمانات الأمنية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمطروحة للنقاش منذ أسبوع.

وتابع: "وعندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، نحتاج إلى إجابات واضحة: من الذي سيساعدنا على الدفاع برّاً وجوّاً وبحراً في حال عودة روسيا؟ وكيف يمكنكم المشاركة تحديداً؟ أطلب منكم تحديد دوركم".

في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمَل لصواريخ كروز تُطلَق من الجوّ ومُعَدّات ذات صلة، لأوكرانيا بقيمة تُقدَّر بنحو 825 ​​مليون دولار.

وتشمل الصفقة المحتملة صواريخ وأنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى "عدة مئات" من الأميال، وفقاً لإحدى الشركات المصنّعة.

اختيارات المحرر

وتعرضت كييف الخميس لهجوم روسي مكثف، وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر بأن كييف تمكنت من تأمين 1.5 مليار دولار من حلفاء أوروبيين لشراء أسلحة أمريكية في إطار آلية قال إنها "تعزّز دفاعنا كثيراً".

ويحاول ترمب ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وقال إنه قد يفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم يُحرَز تقدم من أجل إنهاء الصراع.

ومن المقرَّر أن يُجري مسؤولون أوكرانيون كبار محادثات مع مسؤولين من إدارة ترمب في نيويورك اليوم الجمعة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تَخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تَدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us