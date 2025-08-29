وقال زيلينسكي في اجتماع افتراضي مع عدد من القادة الأوروبيين، إن أوكرانيا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتمّ فقط بمواصلة الحرب.
وشدّد زيلينسكي على أن أوكرانيا بحاجة إلى أساس متين للضمانات الأمنية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمطروحة للنقاش منذ أسبوع.
وتابع: "وعندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، نحتاج إلى إجابات واضحة: من الذي سيساعدنا على الدفاع برّاً وجوّاً وبحراً في حال عودة روسيا؟ وكيف يمكنكم المشاركة تحديداً؟ أطلب منكم تحديد دوركم".
في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمَل لصواريخ كروز تُطلَق من الجوّ ومُعَدّات ذات صلة، لأوكرانيا بقيمة تُقدَّر بنحو 825 مليون دولار.
وتشمل الصفقة المحتملة صواريخ وأنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى "عدة مئات" من الأميال، وفقاً لإحدى الشركات المصنّعة.
وتعرضت كييف الخميس لهجوم روسي مكثف، وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر بأن كييف تمكنت من تأمين 1.5 مليار دولار من حلفاء أوروبيين لشراء أسلحة أمريكية في إطار آلية قال إنها "تعزّز دفاعنا كثيراً".
ويحاول ترمب ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وقال إنه قد يفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم يُحرَز تقدم من أجل إنهاء الصراع.
ومن المقرَّر أن يُجري مسؤولون أوكرانيون كبار محادثات مع مسؤولين من إدارة ترمب في نيويورك اليوم الجمعة.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تَخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تَدخُّلاً" في شؤونها.