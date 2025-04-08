وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الصين تطالب الولايات المتحدة بـ"إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها بشكل أحادي على الصين، ووقف القمع الاقتصادي والتجاري ضدها، وحل الخلافات معها عبر الحوار المتكافئ المبني على الاحترام المتبادل".

كما تعهدت الوزارة الصينية بمحاربة الرسوم الجمركية الأمريكية "حتى النهاية"، في رد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على واردات الصين.

واعتبر المتحدث أن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية يشكل "خطأ مضاعفاً" ويكشف عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة.

وأضاف: "لن تقبل الصين هذا أبداً، وإذا أصرّت الولايات المتحدة على المضي في هذا الطريق، فستحاربه الصين حتى النهاية”، وأكد أن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها إذا صعّدت الولايات المتحدة الإجراءات الجمركية.

من جهة أخرى، أدّت قرارات ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى تقلبات في الاقتصاد العالمي وأثارت مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي، إذ أعلنت بكين، التي تُعَدّ المنافس الاقتصادي الرئيسي لواشنطن، عن فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل.

وفي سياق متصل، هدد ترمب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تتراجع عن قرارها بفرض رسوم بنسبة 34% على الواردات الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي في منشور عبر منصة تروث سوشيال إلى أن أي دولة تردّ بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية الأمريكية ستواجه رسوماً أعلى فوراً.

ولفت ترمب إلى أن الصين قد أعلنت عن رسوم انتقامية بنسبة 34%، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس "سوء التعامل طويل الأمد" تجاه الولايات المتحدة.

وفي 2 أبريل/نيسان الحالي، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

وقرر ترمب تطبيق رسوم بنسبة 34 % على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و24% على اليابان، و26% على الهند، و30% على جنوب إفريقيا، و37% على بنغلاديش، و17% على إسرائيل، و10% على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.

كما فرض رسوماً بنسبة 10% على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 %، والعراق 39%، والجزائر 30%.