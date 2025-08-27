وأشار وزير الاتصالات، عبدالسلام هيكل، إلى أن عودة نوكيا تأتي ضمن استراتيجيات الوزارة لتعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين، مؤكداً أن الشركة ستسهم بخبراتها العالمية في تطوير شبكات الإنترنت وتقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات السوري.

من جهته، قال ميكو لافاني، رئيس نوكيا في الشرق الأوسط وإفريقيا لقطاع الشبكات الخليوية، إن الشركة عازمة على المساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات في سوريا بعد فترة طويلة من التوقف، مؤكداً التزام نوكيا تقديم أحدث الحلول التقنية والمساهمة في تحديث شبكات الإنترنت لتعزيز القدرة الرقمية للبلاد.