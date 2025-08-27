سوريا الجديدة
نوكيا تعود إلى سوريا للمشاركة في مشاريع البنية التحتية وخدمات الإنترنت
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان الثلاثاء، عودة شركة نوكيا العالمية إلى السوق السورية، في خطوة تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية للاتصالات وتوسيع خدمات الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد.
نوكيا تعود إلى السوق السوري للمشاركة في مشاريع البنية التحتية / Reuters Archive
27 أغسطس 2025

وأشار وزير الاتصالات، عبدالسلام هيكل، إلى أن عودة نوكيا تأتي ضمن استراتيجيات الوزارة لتعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين، مؤكداً أن الشركة ستسهم بخبراتها العالمية في تطوير شبكات الإنترنت وتقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات السوري.

من جهته، قال ميكو لافاني، رئيس نوكيا في الشرق الأوسط وإفريقيا لقطاع الشبكات الخليوية، إن الشركة عازمة على المساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات في سوريا بعد فترة طويلة من التوقف، مؤكداً التزام نوكيا تقديم أحدث الحلول التقنية والمساهمة في تحديث شبكات الإنترنت لتعزيز القدرة الرقمية للبلاد.

وتعد عودة نوكيا إلى السوق السوري ضمن مشروع أطلقته تحت اسم "Amplify Syria"، خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع الوزارة والشركات المحلية، بما يدعم خطط الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات والإسهام في مشاريع البنية التحتية الرقمية.

مصدر:TRT Arabi
