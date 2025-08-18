وقال جلخي في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "تقديراتنا لعدد المفقودين تتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وقد يتجاوز ذلك بسبب صعوبة الحصر".

وتابع جلخي: "لدينا خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا"، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن مواقعها أو الجهات التي أقامتها أو هوية المدفونين فيها.

وأوضح المسؤول أن العمل جارٍ على إنشاء بنك بيانات خاص بالمفقودين، مشيراً إلى أن "عمل الهيئة حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي"، واصفاً قضية المفقودين بأنها "من أعقد الملفات وأكثرها إيلاماً في سوريا".