سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
دمشق: أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة وعدد المفقودين منذ السبعينيات قد يتجاوز 300 ألف
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا محمد رضا جلخي الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين فُقدوا خلال عقود من حكم عائلة الأسد والثورة التي قامت قد يتجاوز 300 ألف شخص.
دمشق: أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة وعدد المفقودين منذ السبعينيات قد يتجاوز 300 ألف
رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي / وكالة الأنباء السورية (سانا)
18 أغسطس 2025

وقال جلخي في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "تقديراتنا لعدد المفقودين تتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وقد يتجاوز ذلك بسبب صعوبة الحصر".

وتابع جلخي: "لدينا خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا"، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن مواقعها أو الجهات التي أقامتها أو هوية المدفونين فيها.

وأوضح المسؤول أن العمل جارٍ على إنشاء بنك بيانات خاص بالمفقودين، مشيراً إلى أن "عمل الهيئة حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي"، واصفاً قضية المفقودين بأنها "من أعقد الملفات وأكثرها إيلاماً في سوريا".

اختيارات المحرر

وذكر جلخي أن “ولاية الهيئة الوطنية للمفقودين تغطي الفترة الزمنية منذ عام 1970 حتى اليوم، ولا مدة محددة لإنجاز عملها”.

وتعهّدت الإدارة السورية الجديدة بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتُكبت في ظل حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us