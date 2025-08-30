وأكدت اللجنة في بيان لها استمرار تعرض الفلسطينيين في قطاع غزة "لأبشع جرائم القرن، حيث الإبادة المستمرة وهندسة التجويع" من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أن "الحصار الخانق المفروض على غزة يستهدف جميع مقومات الحياة، ويحرم السكان من أبسط احتياجاتهم الأساسية"، مشددة على أن كسره "بات أولوية لدى أحرار العالم وحركات التضامن، في ظل العجز والتواطؤ الرسمي الدولي".

وأوضحت اللجنة أنها "تواصل فاعلياتها الإنسانية والدبلوماسية والإعلامية، معلنة دعمها الكامل لأسطول الصمود، الذي يستعد للإبحار يوم الأحد، مشيرة إلى أن الرحلة ستستكمل من العاصمة التونسية تونس في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

ودعت اللجنة جماهير العالم إلى دعم الأسطول الذي قالت إنه جاء "امتداداً واستلهاماً لجهود تحالف أسطول الحرية منذ عام 2010، بدءاً من سفينة مافي مرمرة (التركية)، مروراً بمحاولات كسر الحصار المتعاقبة، وصولاً إلى موجات كسر الحصار لعام 2025 التي تمثلت حتى الآن بسفن الضمير ومادلين وحنظلة.

وأضافت أن "الأسطول يهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن استمرار الحصار الإسرائيلي جريمة جماعية بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة"، مؤكدة أن المشاركين فيه يمثلون "أصواتاً حرة من مختلف أنحاء العالم تدعو لإنهاء المأساة الإنسانية".

ويتشكل الأسطول العالمي من اتحاد أسطول الحرية، والحركة العالمية لغزة، وقافلة الصمود، وصمود نوسانتارا الماليزية (جميعها غير حكومية)، كما يضم آلاف الناشطين من نحو 50 دولة.

وفد أمريكي في العريش

وفي سياق الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة، وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش الدولي في مصر، السبت، تمهيداً لزيارة معبر رفح وتفقد مخازن المساعدات الإنسانية المتكدسة على الجانب المصري من المعبر، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي ذلك وسط انتقادات دولية حادة لإسرائيل بسبب منعها إدخال المساعدات منذ مارس/آذار الماضي، والاكتفاء بالسماح بدخول كميات شحيحة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

كما تأتي زيارة الوفد الأمريكي بعد أن أعلن تقرير مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC في 22 أغسطس/آب الجاري تفشي المجاعة في محافظة غزة شمال القطاع اعتباراً من منتصف الشهر نفسه، محذراً من تمددها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج.