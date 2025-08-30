وأكدت اللجنة في بيان لها استمرار تعرض الفلسطينيين في قطاع غزة "لأبشع جرائم القرن، حيث الإبادة المستمرة وهندسة التجويع" من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أن "الحصار الخانق المفروض على غزة يستهدف جميع مقومات الحياة، ويحرم السكان من أبسط احتياجاتهم الأساسية"، مشددة على أن كسره "بات أولوية لدى أحرار العالم وحركات التضامن، في ظل العجز والتواطؤ الرسمي الدولي".
وأوضحت اللجنة أنها "تواصل فاعلياتها الإنسانية والدبلوماسية والإعلامية، معلنة دعمها الكامل لأسطول الصمود، الذي يستعد للإبحار يوم الأحد، مشيرة إلى أن الرحلة ستستكمل من العاصمة التونسية تونس في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
ودعت اللجنة جماهير العالم إلى دعم الأسطول الذي قالت إنه جاء "امتداداً واستلهاماً لجهود تحالف أسطول الحرية منذ عام 2010، بدءاً من سفينة مافي مرمرة (التركية)، مروراً بمحاولات كسر الحصار المتعاقبة، وصولاً إلى موجات كسر الحصار لعام 2025 التي تمثلت حتى الآن بسفن الضمير ومادلين وحنظلة.
وأضافت أن "الأسطول يهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن استمرار الحصار الإسرائيلي جريمة جماعية بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة"، مؤكدة أن المشاركين فيه يمثلون "أصواتاً حرة من مختلف أنحاء العالم تدعو لإنهاء المأساة الإنسانية".
ويتشكل الأسطول العالمي من اتحاد أسطول الحرية، والحركة العالمية لغزة، وقافلة الصمود، وصمود نوسانتارا الماليزية (جميعها غير حكومية)، كما يضم آلاف الناشطين من نحو 50 دولة.
وفد أمريكي في العريش
وفي سياق الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة، وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش الدولي في مصر، السبت، تمهيداً لزيارة معبر رفح وتفقد مخازن المساعدات الإنسانية المتكدسة على الجانب المصري من المعبر، وفق قناة القاهرة الإخبارية.
ويأتي ذلك وسط انتقادات دولية حادة لإسرائيل بسبب منعها إدخال المساعدات منذ مارس/آذار الماضي، والاكتفاء بالسماح بدخول كميات شحيحة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.
كما تأتي زيارة الوفد الأمريكي بعد أن أعلن تقرير مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC في 22 أغسطس/آب الجاري تفشي المجاعة في محافظة غزة شمال القطاع اعتباراً من منتصف الشهر نفسه، محذراً من تمددها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج.
سفينة مساعدات إماراتية إلى العريش
وفي غضون ذلك، أعلنت الإمارات، السبت، إبحار سفينة مساعدات إنسانية جديدة من ميناء خليفة في أبوظبي باتجاه ميناء العريش المصري، محملة بـ7 آلاف طن من الطرود الغذائية والمستلزمات الطبية وسيارات إسعاف، ضمن حملة الفارس الشهم 3 التي أطلقتها الدولة عام 2023 لدعم سكان قطاع غزة، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
والفارس الشهم 3 حملة إنسانية أطلقت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بتوجيه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بهدف إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق الأكثر تضرراً في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.
وأكدت الوكالة أن الخطوة تأتي "في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين، وامتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي تجسد التزام الدولة الراسخ نهجها الإنساني".
وقبل أسبوع، أعلنت الوكالة أن قافلة طبية إماراتية وصلت إلى قطاع غزة المحاصر، شملت "كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمود القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة" جراء الإبادة الإسرائيلية.
ورغم تكدس شاحنات المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح البري، لا تسمح إسرائيل إلا بإدخال كميات شحيحة جداً لا تغطي احتياجات القطاع، إذ سيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ مايو/أيار 2024.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جداً من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلّفت 63 ألفاً و25 شهيداً و159 ألفاً و490 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصاً، بينهم 124 طفلاً، حتى السبت.