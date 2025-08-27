وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، في مقابلة مع إذاعة ABC، رداً على تصريحات إسرائيلية: "هذا هراء بالتأكيد.. لم تمر دقيقة واحدة بين تلقّينا للتقييم الأمني وبين شروعنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات".

ويأتي ذلك بعد اتهام رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لطهران بإصدار توجيهات لشن هجومين معاديين للسامية استهدفا مطعماً يهودياً في سيدني وكنيساً في ملبورن.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر قال أمس الثلاثاء إن "التدخل المباشر" من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانتقاداته لاعتراف أستراليا المرتقب بدولة فلسطينية ربما دفعا كانبيرا إلى اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف: "تضررت العلاقات بين إسرائيل وأستراليا، ونرحب بالإجراء الأسترالي بعد تدخل نتنياهو في الوقت المناسب".