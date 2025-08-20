وحسم صلاح الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من زميله في ليفربول، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والسويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل)، وكول بالمر (تشيلسي)، والبرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، وديكلان رايس (أرسنال).

وأصبح الدولي المصري البالغ من العمر 33 عاماً، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعدما نالها موسمي 2017-2018 و2021-2022.

وتفوق صلاح على عدة أساطير فازوا بالجائزة في مناسبتين أمثال مارك هيوز، وآلان شيرر، وتيري هنري، وغاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، وكيفن دي بروين.

وقدم صلاح أداء استثنائياً مع الريدز في الموسم الماضي حيث قاده إلى التتويج بلقب الدوري للمرة 20 في تاريخ ليفربول، بعدما سجل 28 هدفاً وصنع 18 خلال 38 مباراة في البريميرليغ.