وأوضحت الكتائب، في بيان مقتضب، أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة مُعَدّة مسبقاً بدبابة إسرائيلية كانت تنفِّذ مَهَامَّ قُرب الخط الفاصل شرق خان يونس، يوم السبت 29 مارس/آذار.

وأضافت أنها قصفت الموقع ذاته بعدد من قذائف الهاون، في إطار ما وصفته بمواصلة الرد على جرائم الاحتلال.

وتُعَدّ هذه العملية أول اشتباك معلن بين القسام وقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع منذ أن أعادت إسرائيل إطلاق عدوانها على غزة بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، عقب تعثر جهود وقف إطلاق النار.

في سياق متصل، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بمواصلة وتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، متعهداً بتنفيذ ما يُعرف بـ"خطة ترامب" الهادفة إلى تهجير سكّان القطاع، في خطوة وصفتها أوساط فلسطينية بأنها تكريس لسياسة التطهير العرقي.

ومنذ استئناف هجماتها في 18 مارس/آذار، وحتى ظهر الاثنين، قتلت إسرائيل 1001 فلسطيني وأصابت 2359 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.