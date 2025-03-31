الحرب على غزة
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أول اشتباك منذ استئناف الحرب.. "القسام" تعلن تفجير دبابة للاحتلال في غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، مسؤوليتها عن تفجير دبابة إسرائيلية وقصف موقعها شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في أول عملية من نوعها منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع منتصف مارس/آذار الجاري.
أول اشتباك منذ استئناف الحرب.. "القسام" تعلن تفجير دبابة للاحتلال في غزة
وأوضحت الكتائب، في بيان مقتضب، أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة معدّة مسبقًا بدبابة إسرائيلية كانت تنفذ مهامًا قرب الخط الفاصل شرق خان يونس، يوم السبت 29 مارس. / AA
31 مارس 2025

وأوضحت الكتائب، في بيان مقتضب، أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة مُعَدّة مسبقاً بدبابة إسرائيلية كانت تنفِّذ مَهَامَّ قُرب الخط الفاصل شرق خان يونس، يوم السبت 29 مارس/آذار.

وأضافت أنها قصفت الموقع ذاته بعدد من قذائف الهاون، في إطار ما وصفته بمواصلة الرد على جرائم الاحتلال.

وتُعَدّ هذه العملية أول اشتباك معلن بين القسام وقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع منذ أن أعادت إسرائيل إطلاق عدوانها على غزة بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، عقب تعثر جهود وقف إطلاق النار.

في سياق متصل، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بمواصلة وتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، متعهداً بتنفيذ ما يُعرف بـ"خطة ترامب" الهادفة إلى تهجير سكّان القطاع، في خطوة وصفتها أوساط فلسطينية بأنها تكريس لسياسة التطهير العرقي.

ومنذ استئناف هجماتها في 18 مارس/آذار، وحتى ظهر الاثنين، قتلت إسرائيل 1001 فلسطيني وأصابت 2359 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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