وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وصول 71 شهيداً و251 إصابة إلى مستشفيات القطاع، بينهم 24 شهيداً و133 مصاباً من المنتظرين للمساعدات الإنسانية. كما سجّلت حالتي وفاة جديدتين بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد شهداء المجاعة إلى 273 وفاة بينهم 112 طفلاً.

ومنذ فجر اليوم الجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 47 فلسطينياً في غارات وقصف مدفعي استهدف منازل ومراكز إيواء وخيام نازحين بمناطق متفرقة من غزة، بينها مجزرة في مدرسة عمرو بن العاص بحي الشيخ رضوان أسفرت عن استشهاد 18 نازحاً.

كما ارتكبت قوات الاحتلال مجازر بحق عائلات في مدينة غزة ومخيم الشاطئ وخان يونس، إلى جانب قصف مكثف على محيط المساجد والعيادات والمناطق السكنية.

وفي السياق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن وقف إطلاق النار بات "ضرورة مطلقة وأخلاقية"، محذراً من أن المجاعة المؤكدة في غزة تتسبب في تفشي الأمراض القاتلة للأطفال.

فيما دعا بيان مشترك للمنظمات الأممية (الصحة، الفاو، برنامج الغذاء العالمي، اليونيسف) إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول إنساني دون عوائق.