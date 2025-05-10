جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "مع الأم أسرة قوية، ومع الأسرة تركيا قوية" الذي نظمته رئاسة فرع المرأة في حزب العدالة والتنمية التركي بمناسبة يوم الأم.

وقال أردوغان إن بلاده تخوض "مواجهة مكثفة مع كل الممارسات التي تعمّق تأثير ثقافة الاستهلاك وتعيق الزواج"، مشيراً إلى اتخاذ تدابير لوقف "التيارات المنحرفة مثل LGBT"، ومؤكداً أن الموقف الصارم من قضايا مثل الإدمان على الكحول والمخدرات والقمار يأتي في إطار "حماية الأسرة، وخصوصاً النساء والأطفال".

وفي إطار دعم الأسرة والشباب، أعلن أردوغان عن مجموعة من الحوافز ضمن "عام الأسرة 2025"، شملت مساعدات مالية للأزواج الجدد بالإضافة إلى قرض زواج بدون فوائد.

وفي الشأن الأمني، جدّد أردوغان عزمه "تحقيق تركيا خالية من الإرهاب"، قائلاً: "نحن مصممون على إنهاء مأساة الإرهاب التي استمرت 40 عاماً، وخلّفت جراحاً في قلوب الأمهات، وزعزعت وحدتنا الوطنية".

وأكد أن "جميع أجهزة الأمن والاستخبارات تؤدي مهامها بدقة، وسنواصل متابعة جهودنا بلا هوادة".

واختتم كلمته بتأكيد أن بلاده ستبني "قرن تركيا" على أسس الديمقراطية والتنمية والعدالة والطمأنينة، مشيراً إلى قرب الإعلان عن "بشائر جديدة"، ومتمنياً الخير لجميع الأمهات بمناسبة يوم الأم.



