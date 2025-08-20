وفي أحدث حصيلة، لقي أكثر من عشرين شخصاً مصرعهم خلال اليومين الماضيين، بينهم 11 في منطقة جيلجيت-بالتيستان شمالي البلاد، و10 آخرون في مدينة كراتشي، كبرى مدن الجنوب والعاصمة الاقتصادية، نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيارات في المنازل وحوادث صعق كهربائي.

وفي إقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان، لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم منذ الخميس الماضي بسبب السيول والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وفي المجموع، أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأنّ عدد القتلى في باكستان بلغ نحو 750 شخصاً منذ بداية الموسم.

وتعتبر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة أمراً شائعاً خلال موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في حزيران/يونيو ويستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال سكان قرية دالوري بالا الواقعة قرب جبال جدون إن السيول جرفت منازلهم بعد هطول أمطار كثيفة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى مقتل 30 شخصاً وفقدان تسعة آخرين، بحسب مفوض المنطقة.

وتُعد هذه الموجة من الأمطار الأسوأ خلال الموسم الحالي، إذ سُجلت في منطقة بونر أكثر من 150 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة فقط يوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط 200 قتيل، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الموسم.