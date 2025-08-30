ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، السبت، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في تصريحات أعقبت اجتماع وزراء خارجية التكتل بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن: "نطلب جميعاً بإلحاح أن يعاد النظر في هذا القرار، استناداً إلى القانون الدولي".

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القرار الأمريكي، معتبراً أن مقر الأمم المتحدة "مكان محايد وملاذ للسلام، ولا يمكن أن يخضع حضور جمعيتها العامة لأي قيود".

وأكد بارو في تصريحات صحفية اليوم السبت، قبيل مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أن الأوروبيين سيجددون مطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، كما دعا إسرائيل إلى التخلي عن خطة "E1" الاستيطانية.

بدوره قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في بيان نشره عبر منصة "إكس" مساء الجمعة، إن الخطوة الأمريكية "مؤسفة للغاية" وتمثل "ضربة للدبلوماسية".

وشدد على أن "إسكات الصوت الفلسطيني في وقت يكتسب فيه حل الدولتين زخماً دولياً ليس ظلماً فحسب، بل يقود إلى نتائج عكسية"، مضيفاً أن الأمم المتحدة يجب أن تبقى منبراً لجميع الشعوب، لا سيما "من يتوقف مستقبلهم على الحوار".

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليؤكد دعم مدريد له بعد منعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. كما وصف سانتشيث القرار الأمريكي بأنه "جائر"، وذلك في منشور له عبر منصة "إكس".

من جانبها، دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها "الاستثنائي". وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" من رام الله: "ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، ولن يسفر هذا القرار إلا عن زيادة التوتر والتصعيد".