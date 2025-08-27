وأورد بولاط في منشور عبر منصة إكس، أنه ضمن زيارته رفقة الوفد التركي إلى دمشق “التقينا مدير الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد بدوي”، كما “أجرينا مشاورات حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك زيادة حجم تجارتنا الثنائية، الذي تجاوز 1.9 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين، وتسريع حركة الترانزيت الثنائية”.

وتابع الوزير التركي أنه خلال الاجتماع، الذي يأتي في إطار العلاقات التركية-السورية التي اكتسبت زخماً متزايداً، “أكدنا استعدادنا لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، كما ناقشنا تعزيز القدرات المؤسسية لسوريا، وتسريع وتيرة الاتفاقيات، وقرارات التعاون التي جرى التوصل إليها خلال زيارات وزير الاقتصاد السوري لبلدنا”.

وأشار بولاط إلى أن أنقرة تهدف بهذا الزخم إلى تنفيذ اتفاقية مع سوريا تشمل مجموعة واسعة من المجالات، “بما في ذلك الاستثمارات والخدمات والمشتريات العامة والتجارة الرقمية، لتكون بمنزلة مرجعية لمنطقتنا”.

وفي هذا الصدد، كشف بولاط أنه جرى توقيع إعلان مشترك مع مدير الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد بدوي “من شأنه تعزيز التعاون بين بلدينا”.