وأورد بولاط في منشور عبر منصة إكس، أنه ضمن زيارته رفقة الوفد التركي إلى دمشق “التقينا مدير الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد بدوي”، كما “أجرينا مشاورات حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك زيادة حجم تجارتنا الثنائية، الذي تجاوز 1.9 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين، وتسريع حركة الترانزيت الثنائية”.
وتابع الوزير التركي أنه خلال الاجتماع، الذي يأتي في إطار العلاقات التركية-السورية التي اكتسبت زخماً متزايداً، “أكدنا استعدادنا لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، كما ناقشنا تعزيز القدرات المؤسسية لسوريا، وتسريع وتيرة الاتفاقيات، وقرارات التعاون التي جرى التوصل إليها خلال زيارات وزير الاقتصاد السوري لبلدنا”.
وأشار بولاط إلى أن أنقرة تهدف بهذا الزخم إلى تنفيذ اتفاقية مع سوريا تشمل مجموعة واسعة من المجالات، “بما في ذلك الاستثمارات والخدمات والمشتريات العامة والتجارة الرقمية، لتكون بمنزلة مرجعية لمنطقتنا”.
وفي هذا الصدد، كشف بولاط أنه جرى توقيع إعلان مشترك مع مدير الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد بدوي “من شأنه تعزيز التعاون بين بلدينا”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، عزمه زيارة سوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، للمشاركة في معرض دمشق الدولي الذي قال إنه يشكل فرصة وبوابة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ويقام معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 في الفترة بين 27 أغسطس/آب إلى 5 سبتمبر/أيلول 2025، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام البعث في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وكشف بولاط أن الزيارة ستجري خلالها مناقشة وتقييم فرص الأعمال الجديدة في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الأغذية والمقاولات والأثاث، كما سيجري اتخاذ، وفق المحادثات مع الجانب السوري، خطوات عملية لزيادة حجم التجارة بين البلدين، وتنمية الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاستراتيجي.
وقال بولاط في منشور على منصة إكس: “نواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تنفيذ سياسات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا”، و”آمل أن تُسهم هذه الزيارة في تنمية التجارة الإقليمية، وتعزيز الصداقة التركية-السورية، وأن تعود بالخير”.