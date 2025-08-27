تركيا
2 دقيقة قراءة
خلال زيارته لدمشق.. بولاط: تركيا تواصل دعمها لإعادة إعمار وتنمية سوريا في جميع المجالات
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن تركيا تواصل دعمها لإعادة إعمار وتنمية سوريا في جميع المجالات، موضحاً أن زيارته اليوم الأربعاء لدمشق برفقة رجال أعمال ومستثمرين تأتي “لتعزيز علاقاتنا التجارية مع سوريا، ولحضور افتتاح معرض دمشق الدولي”.
خلال زيارته لدمشق.. بولاط: تركيا تواصل دعمها لإعادة إعمار وتنمية سوريا في جميع المجالات
وزير التجارة التركي عمر بولاط ومدير الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي في دمشق / AA
27 أغسطس 2025

وأورد بولاط في منشور عبر منصة إكس، أنه ضمن زيارته رفقة الوفد التركي إلى دمشق “التقينا مدير الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد بدوي”، كما “أجرينا مشاورات حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك زيادة حجم تجارتنا الثنائية، الذي تجاوز 1.9 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين، وتسريع حركة الترانزيت الثنائية”.

وتابع الوزير التركي أنه خلال الاجتماع، الذي يأتي في إطار العلاقات التركية-السورية التي اكتسبت زخماً متزايداً، “أكدنا استعدادنا لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، كما ناقشنا تعزيز القدرات المؤسسية لسوريا، وتسريع وتيرة الاتفاقيات، وقرارات التعاون التي جرى التوصل إليها خلال زيارات وزير الاقتصاد السوري لبلدنا”.

وأشار بولاط إلى أن أنقرة تهدف بهذا الزخم إلى تنفيذ اتفاقية مع سوريا تشمل مجموعة واسعة من المجالات، “بما في ذلك الاستثمارات والخدمات والمشتريات العامة والتجارة الرقمية، لتكون بمنزلة مرجعية لمنطقتنا”.

وفي هذا الصدد، كشف بولاط أنه جرى توقيع إعلان مشترك مع مدير الهيئة العامة للمواني البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد بدوي “من شأنه تعزيز التعاون بين بلدينا”.

اختيارات المحرر

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، عزمه زيارة سوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، للمشاركة في معرض دمشق الدولي الذي قال إنه يشكل فرصة وبوابة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ويقام معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 في الفترة بين 27 أغسطس/آب إلى 5 سبتمبر/أيلول 2025، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام البعث في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكشف بولاط أن الزيارة ستجري خلالها مناقشة وتقييم فرص الأعمال الجديدة في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الأغذية والمقاولات والأثاث، كما سيجري اتخاذ، وفق المحادثات مع الجانب السوري، خطوات عملية لزيادة حجم التجارة بين البلدين، وتنمية الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

وقال بولاط في منشور على منصة إكس: “نواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تنفيذ سياسات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا”، و”آمل أن تُسهم هذه الزيارة في تنمية التجارة الإقليمية، وتعزيز الصداقة التركية-السورية، وأن تعود بالخير”.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us