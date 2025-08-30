وقالت "رئاسة الجمهورية" التابعة للجماعة في بيان، إن "أحمد غالب الرهوي، رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، استشهد مع عدد من رفاقه الوزراء" خلال الهجوم.

وأضاف البيان أن الضحايا قتلوا في أثناء "ورشة عمل اعتيادية كانت الحكومة تقيمها لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".

وأشار البيان إلى أن "آخرين من الوزراء والجهاز التنفيذي أصيبوا بإصابات متوسطة وخطيرة، وهم يتلقون العلاج تحت الرعاية الصحية".

وشددت "الرئاسة" الحوثية على استمرارها في "إسناد ونصرة أبناء غزة، وبناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة كل التحديات والأخطار".