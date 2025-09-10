سياسة
ترمب يكشف عن محادثات مرتقبة مع مودي ويدعو أوروبا لفرض رسوم على الصين والهند للضغط على بوتين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه يعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن العلاقات التجارية، رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AP
10 سبتمبر 2025

وأضاف ترمب عبر منصته تروث سوشيال، أن المفاوضات الرامية إلى إزالة الحواجز التجارية ستستمر، وأنه يتطلع للتحدث مع "الصديق المقرب جداً" مودي خلال الأسابيع المقبلة.

كما أعرب ترمب عن قلقه إزاء تنامي العلاقات بين روسيا والهند والصين، عقب اجتماع زعماء الدول الثلاث في قمة شنغهاي.

في السياق، ذكر مسؤول أمريكي ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حث مسؤولي التكتل أمس الثلاثاء على فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 100% في إطار استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة تلك المحادثات الخاصة، إن ترمب شجع الاتحاد الأوروبي أيضاً على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الهند.

والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت بالهجوم على البلاد في عام 2022.

وقدم ترمب هذا الطلب، الذي جرى نقله خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات ديفيد أوسوليفان ومسؤولين آخرين من التكتل. وهناك وفد من الاتحاد الأوروبي في واشنطن حالياً لبحث تنسيق العقوبات.

وقال الدبلوماسي الأوروبي لرويترز إن الولايات المتحدة أشارت إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية مماثلة إذا استجاب الاتحاد الأوروبي لطلبها.

وسيؤدي الطلب الأمريكي، في حال تنفيذه، إلى تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي الذي فضل عزل روسيا بالعقوبات بدلاً من الرسوم الجمركية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخراً رسوماً إضافية بنسبة 25% على المنتجات الهندية في مسعى للضغط على موسكو بسبب حرب أوكرانيا. وتبقى الهند الشريك التجاري الوحيد لروسيا الذي استهدفته العقوبات الأمريكية المرتبطة بالصراع.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
