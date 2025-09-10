وأضاف ترمب عبر منصته تروث سوشيال، أن المفاوضات الرامية إلى إزالة الحواجز التجارية ستستمر، وأنه يتطلع للتحدث مع "الصديق المقرب جداً" مودي خلال الأسابيع المقبلة.

كما أعرب ترمب عن قلقه إزاء تنامي العلاقات بين روسيا والهند والصين، عقب اجتماع زعماء الدول الثلاث في قمة شنغهاي.

في السياق، ذكر مسؤول أمريكي ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حث مسؤولي التكتل أمس الثلاثاء على فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 100% في إطار استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة تلك المحادثات الخاصة، إن ترمب شجع الاتحاد الأوروبي أيضاً على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الهند.

والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت بالهجوم على البلاد في عام 2022.

وقدم ترمب هذا الطلب، الذي جرى نقله خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات ديفيد أوسوليفان ومسؤولين آخرين من التكتل. وهناك وفد من الاتحاد الأوروبي في واشنطن حالياً لبحث تنسيق العقوبات.