وأكد الرئيس الأمريكي في الاتصال الذي علق فيه على اتفاقية سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا، التزامه التام مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أنه يتابع من كثب كيف يتعامل قادة البلدين (روسيا وأوكرانيا) مع ما وصفه بـ"نقطة التحول" في المفاوضات.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، بينما احتضنت قبل ذلك في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

وتابع ترمب: "أتابع وأرى وأتحدث مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق السلام. سيحدث شيء ما، لكنهما غير مستعدين بعد. لكن سيحدث شيء ما. سننجزه".