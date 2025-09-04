سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين بعد لاتفاق سلام
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين بعد لإبرام اتفاقية سلام، وأكد أن موقفه تجاه أي اتفاق سلام محتمل بين الطرفين "واقعي ومتفائل في آن واحد".
ترمب: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين بعد لاتفاق سلام
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يؤكد التزامه بالتوصل إلى اتفاق سلام روسي-أوكراني / REUTERS
4 سبتمبر 2025

وأكد الرئيس الأمريكي في الاتصال الذي علق فيه على اتفاقية سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا، التزامه التام مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أنه يتابع من كثب كيف يتعامل قادة البلدين (روسيا وأوكرانيا) مع ما وصفه بـ"نقطة التحول" في المفاوضات.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، بينما احتضنت قبل ذلك في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

وتابع ترمب: "أتابع وأرى وأتحدث مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق السلام. سيحدث شيء ما، لكنهما غير مستعدين بعد. لكن سيحدث شيء ما. سننجزه".

اختيارات المحرر

وفي 15 أغسطس/آب المنصرم عقد ترمب وبوتين لقاء استمر نحو 3 ساعات في ألاسكا، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية، كما أجرى مباحثات في 18 من الشهر ذاته، في البيت الأبيض مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن نهجه الدبلوماسي تجاه الدول المتحاربة، مثل روسيا وأوكرانيا، يتمثل في جمع القادة والتوسط في اتفاق سلام تحت إشرافه، مؤكداً أن هذا النهج يتطلب الصبر.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us