في مهمة جوية دقيقة جرت فوق أجواء ديار بكر، نفَّذت طائرة تابعة لـ"أسطول الذئبات" -السرب 101 للتزويد بالوقود في الجو- عملية إمداد جوي ناجحة لمقاتلات تركية في أثناء تحليقها على ارتفاعات شاهقة وسرعات عالية.

بدأت المهمة بلقاء جوي مع مقاتلة فانتوم F-4E/2020 على ارتفاع 20 ألف قدم، وسرعة بلغت 650 كيلومتراً في الساعة. ومع اقتراب المقاتلة من الجزء الخلفي لطائرة KC-135R، توجه مشغّل ذراع التزود بالوقود، المعروف باسم "البوم"، إلى موقعه داخل الطائرة.

بعد فتح قنوات الاتصال اللا سلكي، فتحت الفانتوم غطاء خزان الوقود، ليبدأ المشغّل، بدقة متناهية، بتوصيل أنبوب التزود إلى فتحة الخزان، لتكتمل العملية بنجاح.

في المرحلة الثانية، التقت الطائرة الناقلة مع مقاتلتين من طراز F-16، إذ أُجريت عمليتا التزود بالوقود في أثناء تحليق المقاتلتين بسرعة 950 كيلومتراً في الساعة، وسط ظروف جوية متقلبة. واستغرقت المهمة الجوية نحو أربع ساعات، قبل أن يعود الطاقم إلى قاعدة إنجرليك الجوية.

وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول، أوضح العقيد الطيار هاكان غونن، قائد السرب 101، أن المهمة الأساسية لـ"أسطول الذئبات" هي إطالة مدة تحليق المقاتلات والطائرات الرادارية في الجو، عبر تزويدها بالوقود في أثناء الطيران، ما يمنح سلاح الجو مرونة عملياتية واستجابة استراتيجية أسرع.

وأشار غونن إلى أن طائرات KC-135R المزوَّدة بأربعة محركات، تتمتع بقدرة على التحليق لمسافات طويلة وارتفاعات عالية، كما أنها مزوّدة بأنظمة ملاحة واتصال متطورة تواكب متطلبات المهام الحديثة. وأضاف: "إلى جانب تزويد المقاتلات بالوقود، نملك القدرة على نقل الحمولات، مما يُمكّن قواتنا من تنفيذ عمليات في مسارح بعيدة دون الحاجة إلى التوقف أو التزود الأرضي".

وختم بالقول: "بفضل هذه الإمكانات، يمكننا الوصول إلى أي نقطة في العالم عند الحاجة. لقد كنا جزءاً من المهمات الكبرى على مدى 30 عاماً، وسنواصل أداء واجبنا بفخر وكفاءة في كل زمان ومكان".

دقة فائقة

قال الرقيب أول محمد قصاب أوغلو، خبير الصيانة الجوية في سلاح الجو التركي، إن طواقم التزويد بالوقود جواً تقترب من المقاتلات لمسافة لا تتجاوز 3 أمتار خلال عمليات التزود، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والانضباط، سواء في مهام النهار أو الليل، وفي مختلف الظروف الجوية.

وأوضح أن معدل ضخ الوقود يصل إلى 1.5 طن في الدقيقة الواحدة، ما يتطلب تركيزاً عالياً ومهارات تقنية دقيقة.

وأشار قصاب أوغلو إلى أن مهام طائرات التزود بالوقود لا تقتصر على الإسناد القتالي والتدريبي، بل تشمل كذلك نقل الحمولات، حيث يمكن للطائرة حمل 18 طناً من المعدات عبر 6 منصات شحن، بالإضافة إلى 100 راكب عند الضرورة، مما يمنح سلاح الجو مرونة لوجيستية واسعة النطاق.

وأكد أن تركيا تقدم هذه القدرات ضمن مهامها في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتستخدمها أيضاً في المناورات العسكرية الدولية، ما يسمح لمقاتلاتها بالمشاركة دون الحاجة إلى الهبوط أو التزود الأرضي، وهو ما يعزز الجاهزية والقدرة على المناورة.

وشدد قصاب أوغلو على أنه من أصعب جوانب العمل هو تنفيذ عمليات التزود بالوقود داخل الغيوم أو في أثناء العواصف الجوية، حيث تتطلب كل عملية قدراً عالياً من التركيز والتنسيق، مشيراً إلى أن الطواقم تخضع لتدريبات متواصلة للتعامل مع الطوارئ المفاجئة، كجزء من الجاهزية القتالية الشاملة.

وتستخدم طائرات KC-135R ذراعاً للتزود بالوقود تُعرف باسم "البوم"، مثبّتة في ذيل الطائرة، وتتكوّن من أنبوبين متداخلين يمكن أن يصل طولهما إلى 14 متراً عند التمديد الكامل. هذه الآلية تتيح نقل كميات هائلة من الوقود خلال وقت قصير.

ولتقريب الصورة، فإن كمية الوقود التي تُضخ في دقيقة واحدة فقط تكفي لتشغيل سيارة عادية لمدة عام كامل، أما المواد المستخدمة في صناعة إطارات الطائرة فهي كافية لصناعة 100 إطار سيارة. ويبلغ الحد الأقصى لكمية الوقود التي يمكن للطائرة حملها ما يعادل استهلاك سيارة واحدة لمدة 46 عاماً.

أما في مهمة تستغرق 8 دقائق فقط، فإن كمية الوقود التي تضخها الطائرة تعادل ما توفره محطة وقود خلال 24 ساعة من العمل، ما يعكس ضخامة الدور اللوجيستي الذي تؤديه هذه الطائرات، ليس فقط في دعم المهام القتالية، بل في تأمين استمرارية التفوق الجوي التركي.

ركيزة استراتيجية

يعتمد السرب في مهامه على طائرات KC-135R المتطورة، القادرة على ملء خزان مقاتلة F-16 بالكامل في غضون 3 دقائق فقط، حتى في أثناء التحليق بسرعات عالية وعلى ارتفاعات شاهقة.

وتُستخدم هذه القدرات لدعم العمليات الجوية التركية داخل الحدود وخارجها، بما في ذلك تقديم الإسناد لسرب الاختبار 401 في أثناء تنفيذ الرحلات التجريبية.

قبل تنفيذ أي مهمة، يخضع الطاقم لتحضيرات دقيقة تشمل مراجعة مسارات الطيران وتنسيق مراحل التزود بالوقود، في إطار تدريبات مكثفة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للظروف الجوية والطارئة.

وتُقلع طائرات KC-135R وهي محمّلة بنحو 100 طن من الوقود، ما يمنحها قدرة على تنفيذ رحلات عابرة للقارات عند الحاجة. إلى جانب مهام التزود بالوقود، يمكن لهذه الطائرات أن تنقل ما يصل إلى 18 طناً من المعدات عبر 6 منصات شحن، كما تستطيع نقل عشرات الأفراد في المهمات الخاصة.

نظراً إلى طبيعتها الاستراتيجية، فإن عدد الدول التي تمتلك طائرات من هذا الطراز محدود عالمياً، وتُعد تركيا واحدة من تلك الدول القليلة التي تشغل هذا النوع من القدرات الجوية المتقدمة.

وتُشكّل طائرات "أساطيل الذئبات" عنصراً أساسياً في تأمين الحدود التركية وتعزيز جاهزية سلاح الجو، كما تلعب دوراً فاعلاً ضمن هيكلية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بوصفها من الأصول الجوية عالية القيمة التي يعتمد عليها الحلف في العمليات المشتركة ومهام الردع السريع.