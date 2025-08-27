سياسة
1 دقيقة قراءة
1210 إصابات جديدة بالكوليرا بالسودان تتسبب في 36 وفاة خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 1210 إصابات جديدة بالكوليرا بينها 36 وفاة خلال أسبوع واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في أغسطس/آب 2024 إلى 102 ألف و831 إصابة، بينها 2561 وفاة.
الصحة السودانية: 1210 إصابات جديدة بالكوليرا بينها 36 وفاة خلال أسبوع / Reuters
27 أغسطس 2025

وقالت الوزارة في بيان إن معدلات الإصابة تراجعت في بعض الولايات بينما ارتفعت في ولايات أخرى، دون تحديدها.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في 6 أغسطس/آب الجاري انتشار الوباء في جميع الولايات السودانية الثماني عشرة.

ويأتي تفشي الكوليرا وسط أزمة إنسانية خانقة يعيشها السودانيون منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في أبريل/نيسان 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
