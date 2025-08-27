27 أغسطس 2025
وقالت الوزارة في بيان إن معدلات الإصابة تراجعت في بعض الولايات بينما ارتفعت في ولايات أخرى، دون تحديدها.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في 6 أغسطس/آب الجاري انتشار الوباء في جميع الولايات السودانية الثماني عشرة.
ويأتي تفشي الكوليرا وسط أزمة إنسانية خانقة يعيشها السودانيون منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في أبريل/نيسان 2023.
وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
مصدر:TRT Arabi