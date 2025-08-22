وقالت إنه "في إطار استعداد تل أبيب لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، تبحث حكومة بنيامين نتنياهو، تقليص كميات المياه التي تنقل إلى شمال غزة، في حين بدأت بإصلاح خطي مياه مباشرين إلى جنوب القطاع".

وبحسب الهيئة الرسمية، تأتي هذه الخطوة بموافقة القيادة السياسية (الحكومة)، وتزامناً مع استخدام الاحتلال التعطيش سلاحاً في حرب الإبادة التي يشنها على غزة، إضافة إلى التجويع وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية الكافية إلى القطاع.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2025، تقطع إسرائيل مياه شركة "ميكروت" التي تشكّل آخر "المصادر الأساسية التي كانت تغذي محافظات غزة بالمياه"، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب حينها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصعيده لحرب التعطيش، قطع أيضاً في 9 مارس/آذار 2025 "آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية جنوب مدينة دير البلح (وسط)، ما وقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة".​​​​​​​

والأربعاء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم "عربات جدعون 2"، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وموافقة حركة حماس على مقترحهم.