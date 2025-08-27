وأكدت الوزارة في بيان لها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلوب لدوره في "الإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وأنه وحكومته يسعيان للتغطية على الجرائم التي ارتكباها.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وجاء في بيان الخارجية التركية: "نستنكر ونرفض تصريحات نتنياهو التي تتنافى مع الحقائق التاريخية والقانونية".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.