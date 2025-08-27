سياسة
2 دقيقة قراءة
ماكرون يرفض اتهام نتنياهو بتأجيج معاداة السامية.. ويؤكد: احتلال غزة لن يجلب النصر لإسرائيل
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة رد فيها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهمه بـ"تأجيج معاداة السامية"، إن خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل لن تجلب النصر لإسرائيل أبداً.
ماكرون يرفض اتهام نتنياهو بتأجيج معاداة السامية.. ويؤكد: احتلال غزة لن يجلب النصر لإسرائيل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون / TRT Arabi
27 أغسطس 2025

وأوضح ماكرون في رسالته التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن نتنياهو كشف عن الرسالة للرأي العام قبل أن يتلقاها شخصياً في 17 أغسطس/آب الجاري، ولذلك فإن رده أيضاً سيُنشَر أمام الرأي العام أولاً من أجل شفافية النقاش.

وأضاف مخاطباً نتنياهو: "لذلك أردت أن أخطركم بذلك شخصياً، وأنتظر قراءتكم لها، هذه أبسط قواعد اللياقة". وتابع: "لا يمكن تسييس مكافحة معاداة السامية ولا استغلالها لتغذية خلاف بين إسرائيل وفرنسا". وأكد الرئيس الفرنسي أن حماية المواطنين اليهود كانت من أولوياته منذ اليوم الأول لتوليه منصبه.

وذكر الرئيس الفرنسي أن هجمات إسرائيل على غزة تؤثر سلباً في وحدة فرنسا الوطنية وأمن مواطنيها. وأوضح أن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى معاداة السامية لا يبرئ إسرائيل من سياساتها اليوم في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى خطوات اتخذها في إطار مكافحة معاداة السامية.

وأعرب ماكرون عن رفضه اتهام نتنياهو له بالتقاعس في مكافحة معاداة السامية، ما يعد قلة احترام لفرنسا بأسرها.

وأفاد بأن "السلام الدائم لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتعترف بإسرائيل وبحقها في العيش بأمان". وأكد أنه لا شيء يبرر الكارثة الإنسانية في غزة، مضيفاً أن "قيام دولة فلسطين يجب أن يكون نهاية حماس".

اختيارات المحرر

وحذر ماكرون من أن المجاعة والعنف قد يتسببان في نزوح جماعي من غزة ستكون له تداعيات على الأمن الإقليمي والدولي. وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي وقف هجمات إسرائيل على غزة.

وأضاف أن احتلال إسرائيل قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين قسراً، وتجويعهم، وتجريدهم من إنسانيتهم بخطابات الكراهية، وضم الضفة الغربية، كل ذلك لن يجلب أي نصر لإسرائيل أبداً، ولن يؤدي إلا إلى زيادة عزلتها.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة في غزة 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلاً، حتى الثلاثاء.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us