وأوضح ماكرون في رسالته التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن نتنياهو كشف عن الرسالة للرأي العام قبل أن يتلقاها شخصياً في 17 أغسطس/آب الجاري، ولذلك فإن رده أيضاً سيُنشَر أمام الرأي العام أولاً من أجل شفافية النقاش.

وأضاف مخاطباً نتنياهو: "لذلك أردت أن أخطركم بذلك شخصياً، وأنتظر قراءتكم لها، هذه أبسط قواعد اللياقة". وتابع: "لا يمكن تسييس مكافحة معاداة السامية ولا استغلالها لتغذية خلاف بين إسرائيل وفرنسا". وأكد الرئيس الفرنسي أن حماية المواطنين اليهود كانت من أولوياته منذ اليوم الأول لتوليه منصبه.

وذكر الرئيس الفرنسي أن هجمات إسرائيل على غزة تؤثر سلباً في وحدة فرنسا الوطنية وأمن مواطنيها. وأوضح أن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى معاداة السامية لا يبرئ إسرائيل من سياساتها اليوم في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى خطوات اتخذها في إطار مكافحة معاداة السامية.

وأعرب ماكرون عن رفضه اتهام نتنياهو له بالتقاعس في مكافحة معاداة السامية، ما يعد قلة احترام لفرنسا بأسرها.

وأفاد بأن "السلام الدائم لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتعترف بإسرائيل وبحقها في العيش بأمان". وأكد أنه لا شيء يبرر الكارثة الإنسانية في غزة، مضيفاً أن "قيام دولة فلسطين يجب أن يكون نهاية حماس".