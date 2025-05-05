وأعلن المدير العام للإذاعة والتليفزيون السوري علاء برسيلو استكمال الاستعدادات لإطلاق القناة، مؤكداً أن القناة ستتحول إلى منصة وطنية تُعنى بقضايا الشعب السوري، بعد أن كانت أداة بيد النظام السابق لتبرير قمعه.

ولفت برسيلو في تصريحات صحفية أن "انطلاق قناة الإخبارية السورية ليس إلا بداية لحزمة من التغييرات القادمة ضمن الإذاعة والتليفزيون، والتي نأمل أن تنهض بالإعلام السوري".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.