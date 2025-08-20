وكانت نماذج الطائرة قد عُرضت لأول مرة في معرض ساها إكسبو الدفاعي العام الماضي، على أن يبدأ الإنتاج الكمي بعد استكمال الاختبارات البحرية في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع تسليم الدفعات الأولى في نهاية يناير/كانون الثاني 2027.

وبحسب موقع الشركة، تُعَدّ تالاي منصة جوية غير مأهولة متعددة الأغراض، طُوِّرت اعتماداً على تقنية الطيران بمحاذاة السطح (Wing-In-Ground Effect – WIG) لتلبية المهام البحرية والساحلية. وتتيح هذه التقنية التحليق بكفاءة على ارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة عالية على العمل بسرّية بعيدة عن أنظمة الرصد التقليدية.

وتتميز الطائرة بأجنحة قابلة للطي تسهّل سرعة الانتشار، مع قدرة على حمل 30 كيلوغراماً من أجهزة الاستشعار أو الذخائر، فيما تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر/ساعة.

كما تستطيع التحليق لمدة تصل إلى 3 ساعات بمدى تشغيلي يبلغ 200 كيلومتر. وتسمح أنظمة التحكم المتطورة للطائرة بالعمل بشكل ذاتي كامل أو تحت إشراف مباشر من المشغّل، حتى في ظروف بحرية صعبة تصل إلى المستوى الثالث (Sea State 3).

وبفضل هذه الخصائص، تمثل تالاي منصة مرنة قادرة على التكيف مع مهام متعددة، من الدوريات البحرية والاستطلاع، إلى الضربات الدقيقة ومهام النقل والإمداد.

ووفقاً لموقع ذا ناشيونال إنترست، استلهمت تالاي فكرتها من مركبات الطيران بمحاذاة السطح مثل الإكرانوبلان السوفييتي، الذي كان ينزلق فوق الماء لتحقيق رفع أكبر وكفاءة أعلى.

لكن تالاي أعادت صياغة هذا المفهوم في هيئة مركبة غير مأهولة، تعمل بالكامل بشكل ذاتي بفضل محرك كهربائي وأنظمة تحكم مدعومة بالذكاء الصناعي، ما يمنحها دقة كبيرة حتى في ظروف بحرية مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى متر تقريباً.

ويضيف الموقع الأمريكي أن ما يميز تالاي هو إدماجها لتقنيات متقدمة تشمل برمجيات تحكم مدعومة بالذكاء الصناعي تسمح بالملاحة التكيفية، مع التشغيل الذاتي أو عبر التحكم عن بُعد بدقة عالية. كما يوفر محركها الكهربائي بصمة صوتية وحرارية منخفضة، وهو عامل حاسم عند مواجهة أنظمة الدفاع الجوي المعادية.