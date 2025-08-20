وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين والهند اتفقتا على استئناف الرحلات الجوية التجارية المباشرة المعلقة بين البلدين منذ خمس سنوات "في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الطرفين "اتفقا أيضا على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول للسياح والشركات ووسائل الاعلام وزوار آخرين بالاتجاهين".

وأعرب مودي خلال اللقاء مع وزير الخارجية الصيني عن ترحيبه بـ"التقدم المستمر" في مسار العلاقات، مشيراً إلى وجود "احترام متبادل للمصالح والحساسيات" بين الجانبين، وفق بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء الهندي خلال لقائه وانغ على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية، مشدداً على التزام بلاده التوصل إلى "تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين" بشأن قضية الحدود، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الصينية-الهندية دخلت "مساراً من التنمية المستقرة"، مؤكدة ضرورة تعزيز الثقة والدعم المتبادل بين البلدين.