وقال المدير العام للوزارة منير البرش، إن مستشفيات غزة "تسجل يومياً وفيات ناجمة عن المجاعة وسوء التغذية، في ظل إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلا بكميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات".

بالتوازي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً خلال يوم السبت، بينهم 6 من عائلة واحدة.

واستهدف القصف الإسرائيلي منازل، وخيام نازحين، وناشطين ينتظرون المساعدات، إضافة إلى صيادين. وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب 15 آخرون بقصف جوي استهدف خيام نازحين.

في شمال غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الجيش أثناء انتظارهم للمساعدات قرب نقطة زيكيم. كما استشهد صياد وأصيب آخر برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ غزة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة (زوجان وأطفالهما) بقصف استهدف منزلهم. في خان يونس أيضاً، استشهد فلسطينيان بقصف طائرة مسيرة استهدف خيمة للنازحين.

وفي رفح جنوبي القطاع، اشتشهد فلسطينيان من الجوعى برصاص الجيش قرب مركز توزيع مساعدات.

من جهته، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي "دمّر خلال الأيام الستة الماضية نحو 400 منزل في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، عبر تفجيرها بروبوتات مفخخة وقصفها بالطائرات الحربية"، ما دفع أكثر من 90 ألف فلسطيني إلى النزوح تحت القصف المكثف.

وأشار المرصد إلى أن "ما يجري في حي الزيتون يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض السيطرة الكاملة على مدينة غزة وتهجير سكانها، ضمن ما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية".