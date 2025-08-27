وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد ويتكوف وجود "خطة شاملة للغاية" يجري إعدادها لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، موضحاً أن تفاصيل هذه الخطة ستُناقش خلال الاجتماع الذي سيقوده ترمب في البيت الأبيض.

وعند سؤاله عمّا إذا كان يتعيّن على إسرائيل اتخاذ إجراءات مختلفة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى إلى ديارهم، قال المبعوث الأمريكي: "نعتقد أننا سنُسوّي هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد قبل نهاية هذا العام".

وأضاف ويتكوف أن إسرائيل "منفتحة على مواصلة المباحثات" مع حركة حماس، مؤكداً أن الأخيرة أبدت من جانبها استعداداً للتوصل إلى تسوية.