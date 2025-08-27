وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد ويتكوف وجود "خطة شاملة للغاية" يجري إعدادها لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، موضحاً أن تفاصيل هذه الخطة ستُناقش خلال الاجتماع الذي سيقوده ترمب في البيت الأبيض.
وعند سؤاله عمّا إذا كان يتعيّن على إسرائيل اتخاذ إجراءات مختلفة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى إلى ديارهم، قال المبعوث الأمريكي: "نعتقد أننا سنُسوّي هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد قبل نهاية هذا العام".
وأضاف ويتكوف أن إسرائيل "منفتحة على مواصلة المباحثات" مع حركة حماس، مؤكداً أن الأخيرة أبدت من جانبها استعداداً للتوصل إلى تسوية.
وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2024 بإنهاء الحرب "سريعاً"، إلا أن هذا لم يحدث رغم توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي. وقد استهل ولايته بوقف لإطلاق النار استمر شهرين، لكن سرعان ما تبعته غارات إسرائيلية مكثفة في 18 مارس/آذار.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلاً حتى الثلاثاء.