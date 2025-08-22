وقال كاتس في بيان: "وافقنا أمس على خطط الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورات"، معترفاً رسمياً باستخدام سياسة الأرض المحروقة ضد مدينة يسكنها أكثر من مليون فلسطيني.

وأضاف مهدداً: "قريباً ستفتح أبواب الجحيم على غزة حتى توافق حماس على شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها، وإلا فستتحول غزة، عاصمة حماس، إلى رفح وبيت حانون".

ويأتي ذلك في وقت كانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها، الاثنين، على مقترح مصري-قطري لوقف إطلاق النار، فيما تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد على المقترح وأوعز الأربعاء بتسريع خطط احتلال مدينة غزة.

وقال نتنياهو خلال زيارته فرقة غزة العسكرية الخميس: "جئت للتصديق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وحسم المعركة مع حماس"، مضيفاً أنه أوعز ببدء مفاوضات "فورية" لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بالتوازي مع مخطط الاحتلال.

وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيراً لها لدى "حماس"، بينهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، وسط اتهامات حقوقية بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.

وتابع نتنياهو: "نحن في مرحلة الحسم، وأقدر كثيراً استجابة جنود الاحتياط وبالطبع الجيش النظامي من أجل هذا الهدف الحيوي"، وادعى أن "مسألتي حسم حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين تسيران جنباً إلى جنب"، بحسب تعبيره.