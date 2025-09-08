وكان على رأس الوفد التركي حسن بصري يالشن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لحقوق الإنسان، فيما كان في استقبال الوفد داخل البرلمان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، فضلاً عن عدد من أعضاء المجلس.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتسهيل إدخال المساعدات إلى القطاع.