وفد رفيع من "العدالة والتنمية" التركي يتجه إلى معبر رفح لتأكيد رفض أنقرة للعدوان الإسرائيلي
التقى وفد رفيع المستوى من حزب العدالة والتنمية التركي لجنتَي العلاقات الخارجية في مجلسَي الشيوخ والنواب المصريين، وذلك في مستهل زيارة يجريها الوفد التركي الاثنين لمعبر رفح، تأكيداً لموقف تركيا المبدئي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
8 سبتمبر 2025

وكان على رأس الوفد التركي حسن بصري يالشن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لحقوق الإنسان، فيما كان في استقبال الوفد داخل البرلمان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، فضلاً عن عدد من أعضاء المجلس.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتسهيل إدخال المساعدات إلى القطاع.

ومن المتوقع أن يصل الوفد التركي ظهر اليوم الإثنين إلى رفح للاطلاع على آخر التطورات من كثب، ولتأكيد موقف تركيا الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والداعي إلى وقف حرب الإبادة المستمرة على القطاع الفلسطيني.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية على قطا غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت 64 ألفا و522 شهيداً، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.

مصدر:TRT Arabi
