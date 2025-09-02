وبحث فيدان، الثلاثاء، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الجهود العالمية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما ذكرته مصادر في الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر أن الجانبين بحثا الجهود العالمية المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى الاتصال.

كما أجرى وزير الخارجية التركي اتصالاً هاتفياً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، تناولا خلاله مساعي الاعتراف بدولة فلسطين والوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية.

وذكرت مصادر دبلوماسية، بأن المباحثات الهاتفية تطرقت كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الجهود الجارية لدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والوضع الإنساني في غزة.

في السياق ذاته، بحث فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، الاستعدادات للاجتماع المقرر عقده بنيويورك في 22 سبتمبر/أيلول الجاري للاعتراف بدولة فلسطين.

كما بحث فيدان وبن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الأوضاع في غزة وسوريا.