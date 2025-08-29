Лидеры ЕС испытывают растущее давление, чтобы принять конкретные меры против Израиля из-за войны в Газе. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис 29 августа заявил журналистам, что Европе пора перейти от слов осуждения к реальным действиям. Он предложил рассмотреть возможность ограничений по десяти направлениям, включая торговлю, финансы и политические связи.

Харрис отметил: ЕС должен использовать предстоящий пересмотр соглашения об ассоциации с Израилем и других договоров для обеспечения соблюдения стандартов прав человека.

Министр подчеркнул: несмотря на призывы некоторых стран ЕС к терпению, Израиль не изменил свою политику и продолжает убивать сотни палестинцев.

«Мир наблюдает за Европой, чтобы понять, готова ли она действовать», — сказал Харрис по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.