Лидеры ЕС испытывают растущее давление, чтобы принять конкретные меры против Израиля из-за войны в Газе. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис 29 августа заявил журналистам, что Европе пора перейти от слов осуждения к реальным действиям. Он предложил рассмотреть возможность ограничений по десяти направлениям, включая торговлю, финансы и политические связи.
Харрис отметил: ЕС должен использовать предстоящий пересмотр соглашения об ассоциации с Израилем и других договоров для обеспечения соблюдения стандартов прав человека.
Министр подчеркнул: несмотря на призывы некоторых стран ЕС к терпению, Израиль не изменил свою политику и продолжает убивать сотни палестинцев.
«Мир наблюдает за Европой, чтобы понять, готова ли она действовать», — сказал Харрис по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.
Предлагаемые меры ЕС будут направлены на прекращение боевых действий, обеспечение поставок гуманитарной помощи в Газу, уточнил Харрис. Он пообещал обсудить возможные ограничения со всеми странами ЕС в ходе встречи.
Его призыв уже поддержали Швеция и Нидерланды. Обе страны также призвали ЕС ввести целевые санкции против израильских министров и незаконных поселенцев, участвующих в насилии на оккупированном Западном берегу.
Они также требуют приостановить отдельные части торгового соглашения ЕС и Израиля, касающиеся промышленности и сельского хозяйства, согласно письму, полученному AFP. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что санкции должны создавать «сложности» для министров, продвигающих расширение еврейских поселений.
ЕС обсудит эти предложения на встрече министров иностранных дел в Копенгагене 30 августа. Блок остается разделенным по вопросу санкций. В прошлом месяце страны союза так и не смогли договориться о мерах против Израиля. Но чиновники, включая главу внешней политики ЕС Каю Каллас, предупредили: Брюссель пересмотрит решение, если Израиль не выполнит свои гуманитарные обязательства в Газе.