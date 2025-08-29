29 августа 2025 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа – 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь.
Об этом в соцсетях заявил Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
«Наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, откликнувшись на приглашение председателя КНР Си Цзиньпина, посетит Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября 2025 года, чтобы принять участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя», — написал Дуран.
Согласно информации СМИ, саммит ШОС станет самым масштабным по числу участников за всю историю организации.