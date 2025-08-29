ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган примет участие в саммите ШОС
Об этом в соцсетях заявил Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран
Президент Эрдоган примет участие в саммите ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / TRT Haber
29 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа – 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь.

Об этом в соцсетях заявил Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Читайте также

«Наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, откликнувшись на приглашение председателя КНР Си Цзиньпина, посетит Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября 2025 года, чтобы принять участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя», — написал Дуран.

Согласно информации СМИ, саммит ШОС станет самым масштабным по числу участников за всю историю организации.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us