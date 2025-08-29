«Наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, откликнувшись на приглашение председателя КНР Си Цзиньпина, посетит Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября 2025 года, чтобы принять участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя», — написал Дуран.

Согласно информации СМИ, саммит ШОС станет самым масштабным по числу участников за всю историю организации.