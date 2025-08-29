В Москве в ходе совместной операции МВД и ФСБ был задержан бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев. Его подозревают в хищениях на сумму 20 млн рублей.
По данным МВД, Агаев якобы заключал фиктивные авторские договоры и получал процент от кассовых сборов как автор сценариев спектаклей. Он возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 год и имеет звания заслуженного работника культуры и заслуженного деятеля искусств России.
Хотя официальные сообщения ограничиваются уголовным делом о хищениях, арест этнического азербайджанца совпал с обострением в отношениях между Баку и Москвой.
В 2018 году президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Мамедали Агаева орденом «Достлуг». Эта высокая государственная награда подчеркивала его вклад в развитие культуры и укрепление связей между Азербайджаном и Россией.
На фоне нынешнего обострения в отношениях Москвы и Баку внимание привлекли и другие фигуры, связанные с Азербайджаном. Заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман лишился своей должности, а политолог Сергей Марков был внесен в реестр иностранных агентов. Оба они ранее считались близкими к азербайджанским властям.
Новый виток напряженности между странами произошел в июне 2025 года. В Екатеринбурге были задержаны более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в убийствах. Двое из них погибли при задержании. После этого власти Азербайджана арестовали сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», а также восьмерых граждан России. Им предъявили обвинения в наркоторговле и киберпреступлениях.
Москва в ответ провела задержания представителей азербайджанской диаспоры.