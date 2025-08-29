В Москве в ходе совместной операции МВД и ФСБ был задержан бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев. Его подозревают в хищениях на сумму 20 млн рублей.

По данным МВД, Агаев якобы заключал фиктивные авторские договоры и получал процент от кассовых сборов как автор сценариев спектаклей. Он возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 год и имеет звания заслуженного работника культуры и заслуженного деятеля искусств России.

Хотя официальные сообщения ограничиваются уголовным делом о хищениях, арест этнического азербайджанца совпал с обострением в отношениях между Баку и Москвой.

В 2018 году президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Мамедали Агаева орденом «Достлуг». Эта высокая государственная награда подчеркивала его вклад в развитие культуры и укрепление связей между Азербайджаном и Россией.