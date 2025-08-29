«Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после российского обстрела Киева. В ночь на 28 августа ракета разрушила пятиэтажный жилой дом в украинской столице. Погибли 23 человека — среди них 4 ребенка, самому младшему не исполнилось и 3 лет.

Украина в это время продолжает обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы. Сообщения о пожарах на том или ином объекте появляются чуть ли не каждый день. В ночь на четверг были повреждены Афипский и Куйбышевский НПЗ. Только за август РФ лишилась 20% мощностей.

Взаимные обстрелы сторон вызвали дискуссии о готовности президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского к миру. В США выразили разочарование происходящим. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт допустила, что американский лидер Дональд Трамп позже сделает дополнительные заявления.

«Обе стороны этой войны пока не готовы сами положить ей конец. Президент хочет, чтобы война закончилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и должны хотеть ее окончания», — сказала она.

Под вопросом оказалась и встреча Зеленского и Путина, о подготовке к которой стало известно 18 августа. «Мы должны сегодня снова заняться этой темой, исходя из того факта, что встреча президента Зеленского с президентом Путиным явно не состоится», — признал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Проведение встречи упирается не только в действия России или Украины. Для ее организации Киев должен четко понимать, на что соглашается, а именно: на какие гарантии безопасности от стран-партнеров он может рассчитывать. Пока же западные союзники, похоже, увязли в обсуждениях: кто и в каком объеме готов направить военных и каким должен быть их мандат в случае нового нападения на Украину. Желающих участвовать в миссии со стороны ЕС оказалось не так уж и много.

Перспективы переговорного процесса между Россией и Украиной TRT на русском обсудил с политологом Алексеем Якубиным.

— Как удары по Киеву влияют на перспективы переговоров? Могут ли США пересмотреть свою стратегию поведения?

— На самом деле удары по Киеву и сама война еще не означают, что переговоры завершены. В истории мы видели примеры, например на Балканах, когда интенсивные боевые действия шли параллельно с активной фазой переговоров. Это не гарантия успеха, но важно понимать: война и переговоры — это два отдельных трека, которые могут идти одновременно.