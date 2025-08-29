«Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после российского обстрела Киева. В ночь на 28 августа ракета разрушила пятиэтажный жилой дом в украинской столице. Погибли 23 человека — среди них 4 ребенка, самому младшему не исполнилось и 3 лет.
Украина в это время продолжает обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы. Сообщения о пожарах на том или ином объекте появляются чуть ли не каждый день. В ночь на четверг были повреждены Афипский и Куйбышевский НПЗ. Только за август РФ лишилась 20% мощностей.
Взаимные обстрелы сторон вызвали дискуссии о готовности президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского к миру. В США выразили разочарование происходящим. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт допустила, что американский лидер Дональд Трамп позже сделает дополнительные заявления.
«Обе стороны этой войны пока не готовы сами положить ей конец. Президент хочет, чтобы война закончилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и должны хотеть ее окончания», — сказала она.
Под вопросом оказалась и встреча Зеленского и Путина, о подготовке к которой стало известно 18 августа. «Мы должны сегодня снова заняться этой темой, исходя из того факта, что встреча президента Зеленского с президентом Путиным явно не состоится», — признал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Проведение встречи упирается не только в действия России или Украины. Для ее организации Киев должен четко понимать, на что соглашается, а именно: на какие гарантии безопасности от стран-партнеров он может рассчитывать. Пока же западные союзники, похоже, увязли в обсуждениях: кто и в каком объеме готов направить военных и каким должен быть их мандат в случае нового нападения на Украину. Желающих участвовать в миссии со стороны ЕС оказалось не так уж и много.
Перспективы переговорного процесса между Россией и Украиной TRT на русском обсудил с политологом Алексеем Якубиным.
— Как удары по Киеву влияют на перспективы переговоров? Могут ли США пересмотреть свою стратегию поведения?
— На самом деле удары по Киеву и сама война еще не означают, что переговоры завершены. В истории мы видели примеры, например на Балканах, когда интенсивные боевые действия шли параллельно с активной фазой переговоров. Это не гарантия успеха, но важно понимать: война и переговоры — это два отдельных трека, которые могут идти одновременно.
Поэтому связывать последние удары России по Киеву с окончанием переговоров неправильно. Диалог продолжается, в том числе благодаря вовлечению внешних игроков — например, США. Вашингтон частично публично, частично закулисно форсирует переговорный процесс, и во многом потому, что Дональд Трамп вложил в него политический капитал.
— Как удары по российским НПЗ влияют на ситуацию на фронте, склонит ли это Москву к уступкам?
— Что касается нефтяной темы, то это тоже оказывает влияние. США недавно ввели 25-процентную пошлину на нефтепродукты из Индии, которые на деле производятся в значительной степени из российской нефти. Это уже ограничило возможности Москвы.
Плюс удары по НПЗ сократили переработку на 10–20%, а ведь именно экспорт нефти обеспечивает России ресурс для ведения войны. Чем меньше этих возможностей, тем чаще приходится выбирать — вкладываться в инфраструктуру или финансировать военные действия.
Для Киева это выглядит как усиление переговорных позиций.
— Мирные переговоры сорваны окончательно или еще есть шанс?
— Пока ситуация следующая: требования России, касающиеся территорий, для Украины неприемлемы. Киев не готов соглашаться, считая, что военная ситуация для него сейчас более-менее благоприятна. Россия же убеждена, что способна захватить больше. Поэтому одна сторона не хочет уступать Донбасс, а другая продолжает рассчитывать на новые завоевания.
В итоге переговоры затягиваются. Судя по текущей динамике, реальное окно возможностей может появиться ближе к ноябрю или концу года. До этого времени будут параллельно идти и переговоры, и военные действия. Возможно, к этому моменту США активизируют свое посредничество. Но сейчас очевидно, что встреча Путина и Зеленского вряд ли возможна, а американцы также не в состоянии резко ускорить процесс.