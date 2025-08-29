Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что намерен предложить план по прекращению голода в Газе и усилению давления на Израиль на саммите европейских министров в Копенгагене.

Встреча министров иностранных дел и обороны ЕС пройдет в пятницу и будет посвящена поддержке Украины.

Альбарес отметил, что Испания также добивается включения в повестку вопроса о Газе, где с октября 2023 года из-за израильских атак погибли более 63 000 человек, включая жертвы голода.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну», — сказал он в видео, опубликованном в соцсетях.

«Поэтому я предложу план для ЕС по ликвидации голода, созданного Израилем, который угрожает жизни тысяч жителей Газы, включая детей и младенцев», — добавил глава МИД.