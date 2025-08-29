ПОЛИТИКА
1 мин чтения
В Испании призвали усилить давление на Израиль
Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил — ЕС должен сделать все возможное, чтобы остановить войну
Флаги Испании и Израиля / Reuters
29 августа 2025 г.

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что намерен предложить план по прекращению голода в Газе и усилению давления на Израиль на саммите европейских министров в Копенгагене.

Встреча министров иностранных дел и обороны ЕС пройдет в пятницу и будет посвящена поддержке Украины.

Альбарес отметил, что Испания также добивается включения в повестку вопроса о Газе, где с октября 2023 года из-за израильских атак погибли более 63 000 человек, включая жертвы голода.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну», — сказал он в видео, опубликованном в соцсетях.

«Поэтому я предложу план для ЕС по ликвидации голода, созданного Израилем, который угрожает жизни тысяч жителей Газы, включая детей и младенцев», — добавил глава МИД.

По его словам, Испания также призовет ЕС ввести санкции против «всех, кто хочет разрушить решение на основе двух государств».

Альбарес подчеркнул необходимость приостановки всех поставок вооружений ЕС в Израиль и увеличения финансовой поддержки Палестинской администрации.

«В ближайшие недели на кону будет стоять душа Европы, а также ее интересы и ценности», — отметил министр.

