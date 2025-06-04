Президент Дональд Трамп попросил Сенат США временно не рассматривать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России. Об этом сообщил глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер. Инициатива, предложенная сенаторами Линдси Грэмом (Республиканская партия) и Ричардом Блюменталем (Демократическая партия), предусматривает введение «ударных» тарифов до 500% на энергоносители из России — включая нефть, газ и уран, которые в основном закупают Китай и Индия.

Целью законопроекта заявлена попытка перекрыть приток доходов в российский военный бюджет. В поддержку документа выступили 82 сенатора — поровну от обеих партий. Однако администрация Трампа пока не дает одобрения на его вынос в зал заседаний. По словам сенатора Джона Тьюна, Белый дом и сенатское руководство работают над технической стороной инициативы и хотят оставить Трампу «пространство для переговоров о мире».

Сам Трамп ранее призвал к прекращению огня между Россией и Украиной, но пока не добился видимого прогресса.

По словам Блюменталя, санкции призваны продемонстрировать решимость США, особенно в преддверии саммита G7 в Италии. Сенатор добавил, что Путин «играет» с Трампом и не проявляет серьезности в вопросах мира. Ожидается, что в ближайшие дни сенаторы проведут закрытый брифинг о текущем положении дел на российско-украинском фронте.