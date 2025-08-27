МИР
1 мин чтения
В России взорвали нефтепровод?
Украинские СМИ сообщают о взрыве на магистрали «Рязань-Москва»
Фотография нефтепровода / Reuters
27 августа 2025 г.

На территории Рязанской области России накануне произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва». Он является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в российскую столицу.

Об этом «РБК-Украина» рассказали источники в Главном управлении разведки украинского Министерства обороны. По их словам, сильный «хлопок», о котором писали в рязанских телеграм-каналах сопровождался масштабным пожаром.

Уже через несколько часов на место происшествия прибыли бригады экстренных служб для его ликвидации.

Местные жители, как передает «РБК-Украина», сообщают, что в районе села Божатково железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, которые занимаются устранением последствий взрыва и пожара.

Отмечается, что магистраль с 2018 года перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.



