На территории Рязанской области России накануне произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва». Он является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в российскую столицу.
Об этом «РБК-Украина» рассказали источники в Главном управлении разведки украинского Министерства обороны. По их словам, сильный «хлопок», о котором писали в рязанских телеграм-каналах сопровождался масштабным пожаром.
Уже через несколько часов на место происшествия прибыли бригады экстренных служб для его ликвидации.
Местные жители, как передает «РБК-Украина», сообщают, что в районе села Божатково железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, которые занимаются устранением последствий взрыва и пожара.
Отмечается, что магистраль с 2018 года перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.