В Унтерлюсе на севере Германии был открыт новый завод по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Церемонию открытия посетили генсек НАТО Марк Рютте, министр обороны Германии Борис Писториус и министр финансов Ларс Клингбайль.
Генеральный директор Армин Паппергер заявил, что к 2027 году завод станет крупнейшим в Европе, нарастив производство снарядов до 350 000 единиц в год. Инвестиции в проект составили около €500 млн, что укрепляет поддержку Украины и восполняет запасы НАТО.
Завод в Унтерлюсе, где уже есть небольшие площадки для производства артиллерии и танков Puma, дополнит мощности концерна, включая новый объект для ракетных двигателей. Паппергер назвал открытие «новой главой» в истории компании, подчеркивая важность снарядов для Украины, где их запасы истощены из-за продолжающегося конфликта.
Ранее в этом месяце Rheinmetall сообщил о рекордных заказах и прибыли, несмотря на задержки с поставками.
Акции немецкого оборонного концерна продемонстрировали беспрецедентный рост с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Бумаги компании взлетели на 2000%, достигнув пика €1900 в мае 2025 года. Для сравнения, на протяжении предыдущих десятилетий их стоимость не превышала €100.
Накануне Румыния подписала рамочное соглашение с немецкой Rheinmetall о строительстве завода по производству пороха для воспламенения боеприпасов за €535 млн.