В Унтерлюсе на севере Германии был открыт новый завод по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Церемонию открытия посетили генсек НАТО Марк Рютте, министр обороны Германии Борис Писториус и министр финансов Ларс Клингбайль.

Генеральный директор Армин Паппергер заявил, что к 2027 году завод станет крупнейшим в Европе, нарастив производство снарядов до 350 000 единиц в год. Инвестиции в проект составили около €500 млн, что укрепляет поддержку Украины и восполняет запасы НАТО.

Завод в Унтерлюсе, где уже есть небольшие площадки для производства артиллерии и танков Puma, дополнит мощности концерна, включая новый объект для ракетных двигателей. Паппергер назвал открытие «новой главой» в истории компании, подчеркивая важность снарядов для Украины, где их запасы истощены из-за продолжающегося конфликта.